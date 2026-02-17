Hindustan Hindi News
ईरान से पंजाब तक नेटवर्क, गुजरात ATS ने नाकाम की बड़ी साजिश; 2 ईरानी अरेस्ट

Feb 17, 2026 06:12 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, पोरबंदर
गुजरात एटीएस और तटरक्षक बल ने पोरबंदर तट के पास एक संयुक्त अभियान चलाकर दो ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 200 किलो से अधिक संदिग्ध रसायनिक पदार्थ बरामद हुआ है जिसे वे पंजाब भेजने की फिराक में थे। 

गुजरात एटीएस और तटरक्षक बल ने एक ऑपरेशन में पोरबंदर तट के पास समुद्र से 2 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 203 थैलियों में 200 किलो से अधिक संदिग्ध रसायनिक पदार्थ बरामद हुआ है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि यह खेप ईरान से एक स्पीड बोट के जरिए लाई जा रही थी जिसे पंजाब के एक व्यक्ति को सौंपा जाना था। सुरक्षा बलों ने 8 से 10 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद इन्हें अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास पकड़ा।

तट से लगभग 140 समुद्री मील दूर ऑपरेशन

एटीएस के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) सुनील जोशी ने बताया कि गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने तटरक्षक बल के साथ मिलकर गुजरात तट से दूर समुद्र में एक ऑपरेशन चलाया। एटीएस को पोरबंदर तट से लगभग 140 समुद्री मील दूर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के पास भारतीय जलक्षेत्र में संदिग्ध रसायनों के लाए जाने की सूचना मिली थी।

सफेद पाउडर के 203 पैकेट जब्त

ATS के DIG सुनील जोशी ने बताया कि तटरक्षक बल के साथ 8 से 10 घंटे तक चले एक संयुक्त अभियान में सोमवार रात करीब आठ बजे दो ईरानी नागरिकों को संदिग्ध रसायनों की 203 थैलियों के साथ पकड़ा गया। आरोपी एक ईरानी स्पीडबोट में थे। आरोपियों के पास से सफेद पाउडर के 203 पैकेट जब्त किए।

हेरोइन डिटेक्शन किट से नहीं हो सकी पहचान

उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 200 किलोग्राम से अधिक रासायनिक पदार्थ बरामद हुआ है। जब्त माल को जांच के लिए फोरेंसिक लैबोरेटरी भेज दिया गया है। इस केमिकल की पहचान प्राइमरी हेरोइन डिटेक्शन किट में नहीं हो सकी। ये पैकेट पंजाब के एक आदमी को दिए जाने वाले थे। इस बारे में जांच चल रही है। आरोपियों ने इतना लंबा सफर स्पीड बोट से तय किया यह वाकई चौंकाने वाला है।

चाबहार के रहने वाले हैं आरोपी

DIG ने बताया कि आरोपी अब्दुल मजीद और अब्दुल सत्तार ईरान के चाबहार के रहने वाले हैं। ईरान जैसी दूर की जगह से स्पीडबोट पर सफर करना बहुत कम होता है। पिछले चार सालों में ऐसे सिर्फ दो मामले सामने आए हैं। ईरानी स्मगलरों ने एक नया तरीका बनाया है, क्योंकि स्पीडबोट के कोस्ट गार्ड के जहाजों से बचने का चांस ज्यादा होता है।

आरोपियों के पास से 2 फोन जब्त

आरोपियों के पास से दो फोन जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसी को डिवाइस के डेटा से और जानकारी मिलने की उम्मीद है। अधिकारी ने यह भी बताया कि ईरानियों के साथ शुरुआती बातचीत करने में भाषा की दिक्कत एक चुनौती साबित हो रही है।

पिछले साल अप्रैल में एटीएस और तटरक्षक बल ने अरब सागर से 300 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए थे जिनकी कीमत 1,800 करोड़ रुपये थी और इन्हें तस्करों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने से पहले समुद्र में फेंक दिया था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

Gujarat News

