gujarat assembly session from 8th september these 5 bills will be tabled during these days know all about them 8 सितंबर से शुरू होगा गुजरात विधानसभा का सत्र, इन 5 बिलों पर रहेगी सबकी नजर, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़gujarat assembly session from 8th september these 5 bills will be tabled during these days know all about them

8 सितंबर से शुरू होगा गुजरात विधानसभा का सत्र, इन 5 बिलों पर रहेगी सबकी नजर

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसके बाद शोक प्रस्ताव होंगे। 9 और 10 सितंबर को प्रश्नकाल और अन्य कार्यों के अलावा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर केंद्र सरकार को बधाई देने वाला एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगरThu, 4 Sep 2025 03:32 PM
share Share
Follow Us on
8 सितंबर से शुरू होगा गुजरात विधानसभा का सत्र, इन 5 बिलों पर रहेगी सबकी नजर

गुजरात विधानसभा का सत्र आगामी 8 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान 5 बिल भी हैं जिन्हें पास कराने की जिम्मेदारपी सरकार की है। सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने बुधवार को बताया कि 8 से 10 सितंबर तक होने वाले गुजरात विधानसभा सत्र के दौरान श्रम, कौशल विकास, रोजगार, वित्त, उद्योग और खदान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित पाँच महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, पटेल ने कहा कि सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसके बाद शोक प्रस्ताव होंगे। उन्होंने आगे कहा कि 9 और 10 सितंबर को प्रश्नकाल और अन्य कार्यों के अलावा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर केंद्र सरकार को बधाई देने वाला एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे।

बिल में क्या खास?

पेश किए जाने वाले विधेयकों में, कारखाना (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य एक अध्यादेश को अधिनियम में बदलना है। इसका लक्ष्य कर्मचारियों के लाभ और सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधान करना और औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए काम के घंटों में बदलाव करना है।

गुजरात वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 को जीएसटी परिषद की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने और राज्य के कानून को केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) और गुजरात वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जीजीएसटी अधिनियम) के अनुरूप बनाने के लिए पेश किया जाएगा। ऋषिकेश पटेल ने कहा कि सरकार कानूनी नियमों को आसान बनाने, प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और उन्हें अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार हो और नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाया जा सके।

इस संदर्भ में, गुजरात सार्वजनिक न्यास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 को व्यापार के संचालन को आसान बनाने और अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, गुजरात चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 2025 गुजरात चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1963 में बोर्ड" शब्द को परिषद से बदल देगा, जिससे आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों के नियामक निकाय को औपचारिक रूप से आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के लिए राज्य चिकित्सा परिषद के रूप में मान्यता मिल जाएगी।

इसके अलावा, गुजरात क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को अनिवार्य पंजीकरण के लिए अधिक उचित समय देने का प्रस्ताव करती है। पटेल ने कहा कि तदनुसार, गुजरात क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (पंजीकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 भी पेश किया जाएगा।

संभावित विधेयक

➤कारखाना (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2025

➤गुजरात वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025

➤गुजरात सार्वजनिक न्यास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025

➤गुजरात चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 2025

➤गुजरात क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (पंजीकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।