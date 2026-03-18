गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, सत्र शुरू होने से कुछ देर पहले मची अफरातफरी; जांच शुरू
बजट सत्र के दौरान गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बुधवार को सत्र शुरू होने के कुछ देर पहले ही ईमेल के माध्यम से मिली धमकी के बाद परिसर को खाली करवाया गया और जांच शुरू कर दी है।
बजट सत्र के दौरान गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बुधवार को सत्र शुरू होने के कुछ देर पहले ही ईमेल के माध्यम से मिली धमकी के बाद परिसर को खाली करवाया गया और जांच शुरू कर दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान हर संदिग्ध जगह की बारीकी से जांच की गई, लेकिन शुरुआती जांच में कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है। हालांकि, एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है।
जांच के लिए लगाई गई साइबर टीम
इस बीच, धमकी के बावजूद विधानसभा की कार्यवाही तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू की गई, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए साइबर टीम को भी जांच में लगाया गया है।
गौरतलब है कि बजट सत्र के दौरान इस तरह की धमकी से न सिर्फ प्रशासन बल्कि जनप्रतिनिधियों में भी चिंता का माहौल बन गया है। फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को लेकर सतर्क हैं और हर पहलू से जांच कर रही हैं।
पुलिस ने क्या बताया
इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी रवि तेजा वासमसेट्टी ने कहा कि आज सुबह गुजरात विधानसभा में बम की धमकी वाला ईमेल मिला था। वहां बम डिटेक्शन और डिस्पोज़ल स्क्वाड (BDDS) ने जाकर चेक किया और वहां से कोई शंकास्पद चीज नहीं मिली है। विधानसभा का कामकाज सुबह 10 बजे से शुरु हो गया है। इसपर FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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