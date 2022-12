गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी आज अपना वोट डाला। पूर्व सीएम ने मतदान करने के बाद कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अपना वोट देने आएं। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए मतदान जरूरी है। मुझे विश्वास है कि भाजपा इस चुनाव के बाद सरकार बनाएगी। पीएम मोदी से लोग प्यार करते हैं और उनका आशीर्वाद उनपर है।

I appeal to people to cast their votes. Voting is necessary to safeguard democracy. I am confident that BJP is going to form the Govt in Gujarat for the seventh time. People have love & respect for PM Modi, they won't go anywhere else: Ex-Guj CM Vijay Rupani