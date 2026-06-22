गुजरात में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 20% आरक्षण, उम्र और फिजिकल टेस्ट में क्या छूट?
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार की ग्रुप-3 (क्लास-III) की सीधी भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जानिए अन्य किस तरह की छूट देने का ऐलान किया गया है।
गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार की ग्रुप-3 (क्लास-III) की सीधी भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) से छूट और आयु सीमा में भी विशेष रियायत मिलेगी।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पूर्व अग्निवीरों को संबंधित भर्तियों में फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। इसके अलावा उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। वहीं, अग्निपथ योजना के पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की विशेष छूट देने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकार के अनुसार यह आरक्षण राज्य की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में लागू होगा। इनमें आर्म्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर, आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल, स्टेट रिजर्व पुलिस (SRP) प्लाटून कमांडर और पुलिस कॉन्स्टेबल जैसे पद शामिल हैं। इसके अलावा जेल विभाग में जेलर ग्रुप-2 और जेल सिपाही की भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को इसका लाभ मिलेगा।
वन एवं पर्यावरण विभाग की भर्तियों में भी पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फॉरेस्ट गार्ड (क्लास-3) और फॉरेस्ट वॉचर (क्लास-3) के पदों पर सीधी भर्ती के दौरान भी यही सुविधाएं और आरक्षण लागू रहेगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत युवाओं की सेना के तीनों अंगों—थल सेना, नौसेना और वायु सेना—में चार वर्ष के लिए भर्ती की जाती है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद अधिकांश अग्निवीरों के सामने रोजगार का सवाल खड़ा होता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र और कई राज्य सरकारें पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास कर रही हैं।
गुजरात सरकार का यह फैसला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे सेवा पूरी कर चुके हजारों पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी पाने में आसानी होगी और उनके लिए भविष्य के रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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