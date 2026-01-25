गुजरात के उस थिएटर में चल रही थी पॉर्न फिल्म! 21 साल बाद भी वही सवाल, 111 आरोपी बरी

संक्षेप: पुलिस को शक था कि वहां कोई अश्लील (पॉर्न) फिल्म दिखाई जा रही है। उस समय वहां 'उमंग' नाम की फिल्म चल रही थी। यह एक एडल्ट फिल्म थी जिसे सेंसर बोर्ड से सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली थी। उस वक्त 111 लोगों को पकड़ा गया था।

गुजरात में 21 साल पुराने केस का फैसला हो गया। केस की रोचक बात यह है कि इसपर कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उस दौरान कोई दर्शक तक मौजूद नहीं था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। आपके मन में पहेलियों के बीज फूट रहे होंगे तो ज्यादा सस्पेंस में न रखते हुए आपको पूरा मामला सीधे और सरल शब्दों में समझा देते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है पूरा केस? साल 2005 का ऐसा फिल्मी शो जिसने कभी पूरे शहर में हलचल मचा दी थी और पुलिस की गाड़ियां बुला ली थीं, वह 21 साल बाद आखिरकार खत्म हो गया। इस मामले में पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को अश्लील फिल्म देखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामला 2 जनवरी 2005 का है। उस समय घाटलोदिया पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने 'कृष्णा लेजर सिनेमा' पर छापा मारा। पुलिस को शक था कि वहां कोई अश्लील (पॉर्न) फिल्म दिखाई जा रही है। उस समय वहां 'उमंग' नाम की फिल्म चल रही थी। यह एक एडल्ट फिल्म थी जिसे सेंसर बोर्ड से सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 109 दर्शकों के साथ-साथ थिएटर के मालिक राजेंद्र पटेल और प्रोजेक्शनिस्ट नरेश परमार को भी गिरफ्तार किया था। इतने लंबे समय तक चले इस केस का अंत अब जाकर हुआ है, जहां कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सबको दोषमुक्त करार दिया है।

आरोपियों ने जेल आना बंद कर दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी 111 लोगों पर भारतीय दंड संहिता (IPC), सिनेमैटोग्राफ एक्ट और कॉपीराइट एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। उन पर बिना लाइसेंस के सार्वजनिक रूप से अश्लील फिल्म दिखाने और देखने का आरोप था। इस मामले की कानूनी कार्यवाही अहमदाबाद ग्रामीण अदालत के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने शुरू हुई। जैसे-जैसे साल बीतते गए, आरोपियों ने अदालत में पेश होना बंद कर दिया। आखिरकार, अक्टूबर 2025 में मजिस्ट्रेट ने आरोपियों की अनुपस्थिति में ही ट्रायल (सुनवाई) चलाने का फैसला किया। बार-बार समन और वारंट भेजने के बावजूद जब कोई नहीं आया, तो CrPC की धारा 299 के तहत यह कदम उठाया गया।

ढीली रही पुलिस की जांच दिलचस्प बात यह है कि जिस पुलिस ने छापा मारकर दर्शकों का खेल बिगाड़ा था, वही पुलिस बाद में इस केस को साबित करने में सुस्त नजर आई। गवाही के तौर पर सिर्फ दो कांस्टेबलों को पेश किया गया। पुलिस किसी भी ऐसे बाहरी या स्वतंत्र गवाह को अदालत में नहीं ला सकी जिसने इस घटना की पुष्टि की हो। जांच और अभियोजन (prosecution) के मामले में पुलिस का रवैया काफी फीका रहा।

इस केस के सबसे मुख्य गवाह सब-इंस्पेक्टर एन.आर. यादव थे, जिनकी सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। लेकिन साल 2010 में ही उनकी मृत्यु हो गई। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष (पुलिस) के पास आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, खासकर किसी स्वतंत्र गवाह की कमी के कारण।