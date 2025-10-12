बरसात के बाद फ्लू की चपेट में आए गुजरात वाले, अक्टूबर में तेजी से बढ़े केस

शहर के फिजीशियन डॉ. महर्षि देसाई ने बताया कि कई मरीजों में इन्फ्लुएंजा ए वायरस के साथ H3N2 स्ट्रेन भी देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ गंभीर मामलों में संक्रमण तीन हफ्ते तक भी देखा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिति के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं।

अहमदाबाद के बोपल के रहने वाले कवन परमार पिछले छह दिनों से फ्लू जैसे लक्षणों से पीड़ित हैं। उन्हें गले में खराश, लगातार खांसी और कमजोरी की शिकायत है। उन्होंने कहा, "मैंने शुरू में इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब खांसने से मेरे गले में दर्द होता है।" शहर और राज्य में अधिकतम तापमान कम रहने और हाल ही में मॉनसून के असामान्य रूप से लंबा खिंचने के कारण, लोग 'दोहरे मौसम' का अनुभव कर रहे हैं। कई लोग दिवाली से पहले की सफाई और खान-पान की अधिकता के प्रभावों को भी महसूस कर रहे हैं।

शहर के फिजीशियन डॉ. महर्षि देसाई ने बताया कि कई मरीजों में इन्फ्लुएंजा ए वायरस के साथ H3N2 स्ट्रेन भी देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, "कुछ गंभीर मामलों में संक्रमण तीन हफ्ते तक भी देखा जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "इस स्थिति के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें मौसम में बदलाव, त्योहारों के कारण लोगों का मिलना-जुलना, और सक्रिय वायरल स्ट्रेन शामिल हैं।"

शहर के एक अन्य चिकित्सक डॉ. प्रवीण गर्ग ने कहा कि वायरल संक्रमणों में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। उन्होंने कहा, "इसके बावजूद, जब तक मरीज हमारे पास आते हैं, तब तक ज्यादातर लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं (over-the-counter medication) ले चुके होते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हम उन्हें बताते हैं कि कई मामलों में एंटीवायरल दवाएं बेहतर काम करती हैं। इस मौसम में ब्रोंकाइटिस (Bronchitis - फेफड़ों के रास्ते में सूजन) एक बहुत ही आम समस्या है।"