यात्रियों से भरी बस में अचानक लगी भयानक आग और; अहमदाबाद का VIDEO वायरल
अहमदाबाद में आज सुबह एसजी हाईवे (SG Highway) पर उस समय हड़कंप मच गया, जब सोला भागवत चौराहे के पास एक एएमटीएस (AMTS) बस में अचानक आग लग गई। इस घटना से यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी हताहत या घायल नहीं हुआ। यह घटना सुबह करीब 8:05 बजे की बताई जा रही है जब टैंक बस ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित रूट नंबर 501 की बस अदालज त्रिमंदिर से उजाला की ओर जा रही थी।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, सबसे पहले ड्राइवर के केबिन के पास इंजन के बोनट से धुआं निकलता हुआ देखा गया। सूझबूझ दिखाते हुए ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क के किनारे खड़ा किया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि बस का मुख्य पावर स्विच बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही पलों में आग और तेज हो गई।
बस कंडक्टर ने तुरंत 112 नंबर डायल करके आपातकालीन सेवाओं को जानकारी दी, जिसके बाद दमकल विभाग (फायर ब्रिगेड) की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिसने ड्राइवर के केबिन और बस के अगले हिस्से को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। बस की लगभग छह सीटें, फर्श और छत का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। इलाके में घना काला धुआं फैल गया, जिससे व्यस्त हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक गया।
घटना के तुरंत बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। स्थिति का जायजा लेने के लिए एएमटीएस (AMTS) फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें और वाडज डिपो के सुपरवाइजर भी वहां मौजूद थे। आग लगने के सटीक कारण का पता लगाने के लिए एक फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। जांच अधिकारियों के निर्देशानुसार, क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से सड़क के किनारे किया गया और फोरेंसिक जांच के बाद उसे डिपो ले जाया जाएगा। यह भी जानकारी मिली है कि नगर निगम इस घटना को लेकर बस ऑपरेटर को नोटिस जारी करेगा और जुर्माना लगाएगा।
