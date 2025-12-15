कांस्टेबल और CID इंस्पेक्टर ने काम के बदले मांगी 30 लाख घूस, ACB ने रंगे हाथ पकड़ा
गुजरात में सीआईडी क्राइम से जुड़े इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोनों को 30 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी ने जारी प्रेस रिलीज में कहा कि इंस्पेक्टर पीके पटेल, जो सीआईडी-क्राइम के गांधीनगर कार्यालय में कार्यरत हैं, ने पिछले साल सीआईडी-क्राइम की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज एक एफआईआर (FIR) के सिलसिले में कार्रवाई न करने के लिए एक व्यक्ति और उसके दोस्त से 30 लाख की रिश्वत मांगी थी।
उनमें से एक ने एसीबी से संपर्क किया और इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। विज्ञप्ति के अनुसार, शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से कहा कि वह पटेल और उसके सहयोगी विपुल देसाई, जो सीआईडी-क्राइम का कांस्टेबल है, को नकद लेने के लिए गांधीनगर के सरगासन क्षेत्र में एक निर्माण स्थल पर बुलाए।
एसीबी के अनुसार, स्थल पर, देसाई ने शिकायतकर्ता से 30 लाख नकद स्वीकार किए, जबकि इंस्पेक्टर पटेल, जो कुछ दूरी पर खड़े थे, ने अपनी सहमति दी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जैसे ही कांस्टेबल ने अपने वरिष्ठ के कहने पर नकद स्वीकार किया, घात लगाए एसीबी कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों को मौके से पकड़ लिया तथा नकद बरामद कर लिया।
