गुजरात ACB का ऐक्शन, ED की शिकायत पर IAS अफसर और PA समेत 3 पर करप्शन का केस दर्ज
गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में ईडी की शिकायत पर सुरेंद्रनगर के पूर्व जिलाधिकारी राजेंद्रकुमार पटेल और उनके पीए समेत 3 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर सुरेंद्रनगर के पूर्व जिलाधिकारी राजेंद्रकुमार पटेल और उनके पीए समेत 3 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2015 बैच के आईएएस अफसर राजेंद्रकुमार पटेल का रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार को सुरेंद्रनगर के जिलाधिकारी पद से ट्रांसफर कर दिया गया था। पटेल का तबादला ईडी द्वारा उनके कार्यालय से चंद्रसिंह मोरी की गिरफ्तारी के बाद किया गया और उन्हें कहीं नई तैनाती भी नहीं दी गई है।
एसीबी के जॉइंट डायरेक्टर मकरंद चौहान ने कहा, ‘‘ईडी की शिकायत के आधार पर हमने 23 दिसंबर को पटेल, उनके पीए जयराजसिंह झाला, क्लर्क मयूरसिंह गोहिल और राजस्व अधिकारी चंद्रसिंह मोरी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की।’’ उन्होंने कहा कि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
ईडी ने 23 दिसंबर को सुरेंद्रनगर के जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात राजस्व अधिकारी चंद्रसिंह मोरी के घर से 67.50 लाख रुपये बरामद किए थे। इसके बाद उन्हें रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया।
मोरी को बुधवार को यहां एक विशेष अदालत (पीएमएलए) में पेश किया गया, जिसने उन्हें 01 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने दावा किया कि मोरी ने स्वीकार किया कि ''जब्त किया गया कैश रिश्वत का पैसा है जो उसने सीधे और बिचौलियों के जरिये उन आवेदकों से मांगा और इकट्ठा किया था, जो कानूनी जमीन-उपयोग आवेदन की तेजी से या अपने पक्ष में प्रोसेसिंग करवाना चाहते थे।"
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एजेंसी मोरी और अन्य लोगों से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।
रिमांड अर्जी में यह भी कहा गया कि गुजरात एसीबी ने मोरी और अन्य लोगों के खिलाफ एक अलग एफआईआर दर्ज की है।
रिमांड अर्जी में कहा गया कि जांच में “सुरेंद्रनगर कलेक्टर ऑफिस में सरकारी कर्मचारियों द्वारा सिस्टमैटिक जबरन वसूली, मांग और गैर-कानूनी रिश्वत लेने के जरिये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अपराध से कमाई का पता चला है।”
मोरी को डिप्टी मामलतदार के तौर पर सौराष्ट्र घरखेड़ टेनेंसी सेटलमेंट और एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑर्डिनेंस, 1949 के तहत जमीन के इस्तेमाल में बदलाव एप्लीकेशन के टाइटल वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग का काम सौंपा गया था।
आरोप है कि मोरी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और आवेदन को जल्दी मंजूरी देने के लिए आवेदकों से रिश्वत ली। ईडी ने बताया कि रिश्वत की रकम स्क्वायर मीटर के हिसाब से तय की जाती थी।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
