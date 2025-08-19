gujarat aap says we to field candidates on 10000 seats in local body elections गुजरात में AAP का बड़ा ऐलान; स्थानीय निकाय चुनाव में इतनी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात में AAP का बड़ा ऐलान; स्थानीय निकाय चुनाव में इतनी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार

AAP ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। AAP ने कहा कि वह गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी और 10 हजार से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने कहा कि वह उन लोगों को विकल्प देने की पेशकश करेगी जो राज्य को भाजपा के चंगुल से मुक्त कराना चाहते हैं।

Krishna Bihari Singh भाषा, अहमदाबादTue, 19 Aug 2025 01:04 AM
आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को घोषणा की कि वह गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय में दस हजार सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात आप अध्यक्ष इसुदान गढ़वी और महासचिव मनोज सोरठिया ने संयुक्त रूप से उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र जारी किए और दावा किया कि पार्टी राज्य में एक विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरी है। राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव होने हैं।

पार्टी ने कहा कि वह उन लोगों को विकल्प देने की पेशकश करेगी जो राज्य को सत्तारूढ़ भाजपा के चंगुल से मुक्त कराना चाहते हैं।

आप की गुजरात इकाई के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी और महासचिव मनोज सोरठिया ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संयुक्त रूप से उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र जारी किए और दावा किया कि पार्टी राज्य में एक विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरी है।

राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव होने वाले हैं। सोरठिया ने घोषणा की कि स्थानीय निकाय के चुनाव तीन महीने बाद होंगे और आप राज्य में सभी जिला और तालुका पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में 10,000 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ेगी।

सोरठिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नीत पार्टी उन सभी लोगों का चुनाव लड़ने के लिये स्वागत करती है जो गुजरात में बदलाव लाना चाहते हैं और राज्य को भाजपा के भ्रष्ट शासन’’ से मुक्त कराना चाहते हैं।

हम गुजरात के सामाजिक नेताओं, राजनीतिक और किसान नेताओं के साथ-साथ युवाओं और व्यापारियों को आप में शामिल होने और चुनाव लड़ने का अवसर दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी उन सभी लोगों का चुनाव लड़ने के लिए स्वागत करती है, जो गुजरात में बदलाव लाना चाहते हैं।

