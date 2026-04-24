'हमारे कैंडिडेट पर फायरिंग हुई', गुजरात में आम आदमी पार्टी ने BJP पर लगाया आरोप; क्या बोले केजरीवाल
गुजरात निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप- प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कैंडिडेट पर हमले का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस ने इस तरह की घटना से इनकार किया है।
गुजरात में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। अब आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों के दौरान अपने एक प्रत्याशी पर हमले का आरोप लगाया है। गुजरात के आम आमदी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इशुदान गढ़वी ने आरोप लगाया कि ऊना में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर फायरिंग की गई है और घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हालांकि, पुलिस ने इस तरह की घटना से इनकार किया है।
इशुदान गढ़वी ने क्या लगाए आरोप
गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इशुदान गढ़वी ने आरोप लगाया कि ऊना में उनके कैंडिडेट अजयभाई पर फायरिंग की गई है। इस मामले पर गढ़वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'ऊना में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजयभाई पर फायरिंग हुई है, इस वक्त वह अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है। हमें हमारे उम्मीदवार पर गर्व है क्योंकि भाजपा ने यह नगरपालिका को एक तरफा जीतने की कई कोशिश की लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारने बिना डरे लड़ने का निश्चय किया। प्रवीण राम जी ने अस्पताल जाकर AAP उम्मीदवार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ की जानकारी ली।'
केजरीवाल ने भी बोला
ऊना में आम आदमी पार्टी के प्रत्यासी पर हमले के आरोपों के बाद केजरीवाल ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं अजय भाई के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। आम आदमी पार्टी का बिना डरे जनता की आवाज़ उठाना, सत्ता को चुनौती देना… शायद कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अब गुजरात के आम लोगों ने गुंडागर्दी के आगे न झुकने का संकल्प ले लिया है। अब गुजरात के लोग पीछे नहीं हटेंगे… अपना अधिकार लेकर रहेंगे।'
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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