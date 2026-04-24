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'हमारे कैंडिडेट पर फायरिंग हुई', गुजरात में आम आदमी पार्टी ने BJP पर लगाया आरोप; क्या बोले केजरीवाल

Apr 24, 2026 01:09 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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गुजरात निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप- प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कैंडिडेट पर हमले का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस ने इस तरह की घटना से इनकार किया है।

'हमारे कैंडिडेट पर फायरिंग हुई', गुजरात में आम आदमी पार्टी ने BJP पर लगाया आरोप; क्या बोले केजरीवाल

गुजरात में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। अब आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों के दौरान अपने एक प्रत्याशी पर हमले का आरोप लगाया है। गुजरात के आम आमदी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इशुदान गढ़वी ने आरोप लगाया कि ऊना में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर फायरिंग की गई है और घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हालांकि, पुलिस ने इस तरह की घटना से इनकार किया है।

इशुदान गढ़वी ने क्या लगाए आरोप

गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इशुदान गढ़वी ने आरोप लगाया कि ऊना में उनके कैंडिडेट अजयभाई पर फायरिंग की गई है। इस मामले पर गढ़वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'ऊना में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजयभाई पर फायरिंग हुई है, इस वक्त वह अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है। हमें हमारे उम्मीदवार पर गर्व है क्योंकि भाजपा ने यह नगरपालिका को एक तरफा जीतने की कई कोशिश की लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारने बिना डरे लड़ने का निश्चय किया। प्रवीण राम जी ने अस्पताल जाकर AAP उम्मीदवार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ की जानकारी ली।'

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केजरीवाल ने भी बोला

ऊना में आम आदमी पार्टी के प्रत्यासी पर हमले के आरोपों के बाद केजरीवाल ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं अजय भाई के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। आम आदमी पार्टी का बिना डरे जनता की आवाज़ उठाना, सत्ता को चुनौती देना… शायद कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अब गुजरात के आम लोगों ने गुंडागर्दी के आगे न झुकने का संकल्प ले लिया है। अब गुजरात के लोग पीछे नहीं हटेंगे… अपना अधिकार लेकर रहेंगे।'

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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