गुजरात पुलिस में बड़े फेरबदल, 85 IPS और 31 SPS अफसरों के ट्रांसफर; मनोज अग्रवाल बने डीजी CID

गुजरात सरकार ने पुलिस बल में बड़ा फेरबदल करते हुए सोमवार रात 85 आईपीएस और 31 राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। इनमें 33 में से 25 जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भी शामिल हैं।

1991 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर मनोज अग्रवाल को गांधीनगर में पुलिस महानिदेशक, सीआईडी (अपराध और रेलवे) के रूप में नियुक्त किया गया है। अब से पहले वह डायरेक्टर सिविल डिफेंस और होमगार्ड के कमांडेंट जनरल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, वलसाड जिले के एसपी करणराज वाघेला को सूरत शहर में आर्थिक शाखा के नए पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के रूप में ट्रांसफर किया गया है।

मोरबी जिले के एसपी राहुल त्रिपाठी को अहमदाबाद सिटी में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) का डीसीपी बनाया गया है, जबकि राजकोट जिले के एसपी हिमकर सिंह को अहमदाबाद सिटी में आर्थिक शाखा का डीसीपी नियुक्त किया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि वडोदरा जिले के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद को गांधीनगर में एंटी-इकॉनोमिक ऑफेंसस विंग, सीआईडी-क्राइम का एसपी बनाया गया है। वह हिमांशु वर्मा के स्थान पर काम करेंगे, जिन्हें वडोदरा सिटी क्राइम ब्रांच का नया डीसीपी नियुक्त किया गया है।

डांग जिले के एसपी यशपाल जगनिया को पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद का एसपी बनाया गया है। वहीं, भरूच जिले के एसपी एमजे चावड़ा का स्टेट मॉनीटरिंग सेल के एसपी के रूप में गांधीनगर ट्रांसफर किया गया है।

बनासकांठा के एसपी अक्षय राज को भरूच का नया एसपी बनाया गया है। वहीं, अक्षय राज की जगह नर्मदा जिले के एसपी प्रशांत सुम्बे को बनासकांठा का एसपी बनाया गया है। अरवल्ली जिले की एसपी शैफाली बरवाल को सूरत शहर के जोन-7 का डीसीपी नियुक्त किया गया है।

जामनगर के एसपी प्रेमसुख डेलू को सुरेन्द्रनगर जिले के एसपी की जिम्मेदारी दी गई है।वहीं, देवभूमि द्वारका के एसपी नितेश पांडे को भावनगर जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया है। नवसारी जिले के एसपी सुशील अग्रवाल वडोदरा में एसपी के पद पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।

गृह विभाग ने खेड़ा, साबरकांठा, पंचमहल, महिसागर, तापी, गिर सोमनाथ, दाहोद और बोटाद जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदल दिया है।