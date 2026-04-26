गुजरात में 70 साल के बुजुर्ग की घिनौनी हरकत, रिश्तेदार को ही बनाया हवस का शिकार
गुजरात के महिसागर में 70 साल के बुजुर्ग ने अपनी ही एक रिश्तेदार को हवस का शिकार बना दिया। 26 साल की पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है।
गुजरात के महिसागर में 70 साल के बुजुर्ग ने अपनी ही एक रिश्तेदार को हवस का शिकार बना दिया। 26 साल की पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग ने उसके अकेले होने का फायदा उठाया और उसके साथ गंदी हरकत की। घटना लूनावाड़ा कस्बे की बताई जा रही है। आरोपी पीडिता के पड़ोस में रहता है और उसका रिश्तेदार भी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता जब घर पर अकेली थी, तभी आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया और उसका रेप किया। पीड़िता को घर बुलाने से पहले आरोपी ने अपनी पत्नी को भी घर के बाहर भेज दिया था। पीड़िता के आते ही उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया और वारदात अंजाम दिया।
इसके बाद उसने पीड़िता किसी को इस बारे में ना बताने की धमकी भी दी। बाद में पीड़िता ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया जिसके बाद मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना कि मामले की जांच जारी है।
सूरत में 3 साल की बच्ची से रेप
इससे पहले गुजरात के सूरत में 3 साल की बच्ची से रेप की खबर सामने आई थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मोजब्बिर शेख के रूप में हुई है, जिसने बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। वह अपने परिवार के साथ रहती है। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई, जब बच्ची अपने घर से बाहर निकली थी, तभी शेख ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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