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गुजरात में 70 साल के बुजुर्ग की घिनौनी हरकत, रिश्तेदार को ही बनाया हवस का शिकार

Apr 26, 2026 01:56 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, महिसागर
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गुजरात के महिसागर में 70 साल के बुजुर्ग ने अपनी ही एक रिश्तेदार को हवस का शिकार बना दिया। 26 साल की पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है।

गुजरात में 70 साल के बुजुर्ग की घिनौनी हरकत, रिश्तेदार को ही बनाया हवस का शिकार

गुजरात के महिसागर में 70 साल के बुजुर्ग ने अपनी ही एक रिश्तेदार को हवस का शिकार बना दिया। 26 साल की पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग ने उसके अकेले होने का फायदा उठाया और उसके साथ गंदी हरकत की। घटना लूनावाड़ा कस्बे की बताई जा रही है। आरोपी पीडिता के पड़ोस में रहता है और उसका रिश्तेदार भी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता जब घर पर अकेली थी, तभी आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया और उसका रेप किया। पीड़िता को घर बुलाने से पहले आरोपी ने अपनी पत्नी को भी घर के बाहर भेज दिया था। पीड़िता के आते ही उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया और वारदात अंजाम दिया।

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इसके बाद उसने पीड़िता किसी को इस बारे में ना बताने की धमकी भी दी। बाद में पीड़िता ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया जिसके बाद मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना कि मामले की जांच जारी है।

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सूरत में 3 साल की बच्ची से रेप

इससे पहले गुजरात के सूरत में 3 साल की बच्ची से रेप की खबर सामने आई थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मोजब्बिर शेख के रूप में हुई है, जिसने बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। वह अपने परिवार के साथ रहती है। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई, जब बच्ची अपने घर से बाहर निकली थी, तभी शेख ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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