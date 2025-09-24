gujarat 400 years old Mancha Masjid plea rejected by high court गुजरात में 400 साल पुरानी मस्जिद का तोड़ा जाएगा एक हिस्सा, कोर्ट का बचाव से इनकार, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़gujarat 400 years old Mancha Masjid plea rejected by high court

गुजरात में सड़क चौड़ीकरण के लिए 400 साल पुरानी एक मस्जिद का हिस्सा तोड़ा जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को मंछा मस्जिद ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी, जिसमें अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) से मिले नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादWed, 24 Sep 2025 01:58 PM
गुजरात में सड़क चौड़ीकरण के लिए 400 साल पुरानी एक मस्जिद का हिस्सा तोड़ा जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को मंछा मस्जिद ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी, जिसमें अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) से मिले नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। सरसपुर में मौजूद मस्जिद के एक हिस्से को शांतिपूर्वक खाली करने का नोटिस दिया गया था। नगर विकास योजना के तहत एक सड़क का चौड़ीकरण होना है।

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम की सड़क विस्तार परियोजना को 'जनहित' में मानते हुए मंचा मस्जिद ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया और नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मौना भट्ट ने फैसला देते हुए कहा कि वक्फ ऐक्ट के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते, क्योंकि नगर आयुक्त ने GPMC ऐक्ट के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग किया है।

याचिका के मुख्य तर्क

ट्रस्ट ने दावा किया कि नोटिस और सुनवाई AMC के डिप्टी एस्टेट ऑफिसर द्वारा की गई, जबकि GPMC ऐक्ट के अनुसार निर्णय की शक्ति नगर आयुक्त के पास है। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद वक्फ संपत्ति है और उसकी धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाना संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ट्रस्ट ने आरोप लगाया कि जनवरी 2025 में दर्ज आपत्तियों को AMC की स्टैंडिंग कमेटी ने नजरअंदाज कर दिया।

सरकारी पक्ष की दलीलें

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि रोड-वाइडनिंग परियोजना, जो कालूपुर रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद मेट्रो जंक्शन को जोड़ती है, ट्रैफिक नियंत्रण और शहरी विकास के लिए आवश्यक है। सरकार ने कहा कि GPMC ऐक्ट के तहत सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं और वक्फ ऐक्ट के प्रावधान तब लागू नहीं होते जब नगर आयुक्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कोर्ट ने माना कि 'जनहित' के लिए परियोजना जरूरी है और AMC ने कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किया है। कोर्ट ने ट्रस्ट की याचिका और नोटिस पर चार सप्ताह की रोक लगाने की मांग दोनों को खारिज कर दिया।

