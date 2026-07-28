गुजरात में दर्दनाक घटना, एक ही परिवार के तीन लोगों जहर खाकर दी जान
गुजरात के राजकोट में एक ही परिवार के तीन लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तीनों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंन दम तोड़ दिया।
गुजरात के राजकोट में एक ही परिवार के तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली। घटना 27 जुलाई की बताई जा रही है। तीनों की पहचान पति दिलीप खखर, पत्नी स्मिता और बेटे निशित के तौर पर हुई है। जानकारी के मुकाबिक राजकोट के अजंता पार्क इलाके में गंगा गंगोत्री डेयरी के पीछे बनी एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले इस परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी को इसका कारण माना जा रहा है।
पुलिस ने बताया कि शाम 6 बजे तीनों को अस्पताल लाया गया था जहां पहले स्मिता ने और बाद में इलाज के दौरान दिलीप और निशित ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि इन सभी ने कोई जहरीली चीज खाली थी।
तीनों ने अस्पताल में तोड़ा दम
राजकोट के एसीपी राजेश बारिया ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, 27 तारीख की शाम करीब 6 बजे, राजकोट के अजंता पार्क इलाके में गंगा गंगोत्री डेयरी के पीछे बनी एक हाउसिंग सोसाइटी से एक ही परिवार के तीन सदस्यों दिलीपभाई नटवरभाई खाक्कर, उनकी पत्नी स्मिता और उनके बेटे निशित को अस्पताल लाया गया। पता चला कि उन सभी ने कोई जहरीली चीज खा ली थी।
उन्होंने आगे बताया। कि स्मिताबेन की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। दिलीपभाई और उनके बेटे निशित का कुछ समय तक इलाज चला, लेकिन बाद में उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। इस तरह परिवार के तीनों सदस्यों ने आत्महत्या कर ली अब मामले की जांच कर रहे हैं। इसके लिए अब हम इंटेलिजेंस सोर्स का इस्तेमाल करके और कॉल डिटेल्स की जांच करके मामले की आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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