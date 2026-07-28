Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुजरात में दर्दनाक घटना, एक ही परिवार के तीन लोगों जहर खाकर दी जान

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट, एएनआई
Follow us on Google News
share

गुजरात के राजकोट में एक ही परिवार के तीन लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तीनों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंन दम तोड़ दिया। 

BHEL Deputy Manager suicide case
Dead Body

गुजरात के राजकोट में एक ही परिवार के तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली। घटना 27 जुलाई की बताई जा रही है। तीनों की पहचान पति दिलीप खखर, पत्नी स्मिता और बेटे निशित के तौर पर हुई है। जानकारी के मुकाबिक राजकोट के अजंता पार्क इलाके में गंगा गंगोत्री डेयरी के पीछे बनी एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले इस परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी को इसका कारण माना जा रहा है।

पुलिस ने बताया कि शाम 6 बजे तीनों को अस्पताल लाया गया था जहां पहले स्मिता ने और बाद में इलाज के दौरान दिलीप और निशित ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि इन सभी ने कोई जहरीली चीज खाली थी।

ये भी पढ़ें:गुजरात की भाजपा सरकार जनरल वर्ग को देगी बड़ा तोहफा, EWS में बड़े बदलाव की तैयारी

तीनों ने अस्पताल में तोड़ा दम

राजकोट के एसीपी राजेश बारिया ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, 27 तारीख की शाम करीब 6 बजे, राजकोट के अजंता पार्क इलाके में गंगा गंगोत्री डेयरी के पीछे बनी एक हाउसिंग सोसाइटी से एक ही परिवार के तीन सदस्यों दिलीपभाई नटवरभाई खाक्कर, उनकी पत्नी स्मिता और उनके बेटे निशित को अस्पताल लाया गया। पता चला कि उन सभी ने कोई जहरीली चीज खा ली थी।

ये भी पढ़ें:गुजरात में भारी बारिश से आफत; सेना ने 790 को निकाला, कल इन जिलों में चेतावनी

उन्होंने आगे बताया। कि स्मिताबेन की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। दिलीपभाई और उनके बेटे निशित का कुछ समय तक इलाज चला, लेकिन बाद में उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। इस तरह परिवार के तीनों सदस्यों ने आत्महत्या कर ली अब मामले की जांच कर रहे हैं। इसके लिए अब हम इंटेलिजेंस सोर्स का इस्तेमाल करके और कॉल डिटेल्स की जांच करके मामले की आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:कार बनीं नाव, पानी-पानी हुआ गुजरात! सेना-NDRF ने 1200 लोगों को सुरक्षित बचाया
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Gujarat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।