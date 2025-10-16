Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़gujarat 25 crore insurance fraud sanand road accident sit report

गुजरात में 10 साल पहले हुआ एक्सीडेंट, अब जाकर खुला राज; निकला फ्रॉड का गजब खेल!

संक्षेप: गुजरात के सनंद में 2014 के सड़क हादसे के मामले में, अब मृतक के साथी बिपिन पटेल और मैतुक पटेल पर 25 करोड़ रुपये की बीमा राशि हड़पने के लिए धोखाधड़ी और झूठे साक्ष्य पेश करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है।

Thu, 16 Oct 2025 10:14 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
गुजरात का एक दशक पुराना सड़क हादसा, जिसने एक कारोबारी की जान ले ली थी, अब सनसनीखेज मोड़ ले चुका है। सनंद के पास 2014 में हुए उस हादसे का इकलौता बचा शख्स अब 25 करोड़ रुपये की बीमा धोखाधड़ी के जाल में फंस गया है। ये शख्स उस हादसे का आरोपी भी था।

क्या है मामला?

23 अप्रैल 2014 को सनंद के हिरूपुर-कुंवर रोड पर एक तेज रफ्तार SUV पलट गई। इस हादसे में गांधीधाम के कारोबारी अमृत सोराठिया की मौत हो गई, जबकि उनके साथी बिपिन पटेल बाल-बाल बच गए। बिपिन ने पुलिस को बताया कि वह गाड़ी चला रहे थे और एक आवारा कुत्ते के अचानक सामने आने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने IPC की धारा 304(A) (लापरवाही से मौत) और 279 (लापरवाह ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज किया। 18 अप्रैल 2016 को सनंद कोर्ट ने बिपिन को बरी कर दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।

बीमा कंपनी की शंका

हादसे के बाद सोराठिया के परिवार ने भुज ट्रिब्यूनल में 25 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा ठोका। उनका कहना था कि अमृत सोराठिया गाड़ी में यात्री थे। लेकिन बीमा कंपनी को यह दावा खटकने लगा। कंपनी के सहायक उपाध्यक्ष (कानूनी दावे) ने 10 अक्टूबर 2025 को सनंद पुलिस में FIR दर्ज की, जिसमें बिपिन पटेल और उनके साथी मैतुक पटेल पर धोखाधड़ी, जालसाजी और झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया।

FIR में खुलासा हुआ कि बिपिन ने पुलिस और कोर्ट को गुमराह किया। उसने दावा किया कि वह गाड़ी चला रहा था, जबकि वास्तव में गाड़ी अमृत सोराठिया के हाथों में थी। इस झूठ को पुख्ता करने के लिए बिपिन ने फर्जी दस्तावेज बनाए और गवाहों को गलत बयान देने के लिए उकसाया।

SIT ने पलटा खेल

2018 में बीमा कंपनी ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हादसे की कहानी को फर्जी बताते हुए जांच की मांग की। कोर्ट ने CID (क्राइम और रेलवे) को एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया। 7 अगस्त 2025 को SIT की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। जांच में पाया गया कि हादसे के वक्त गाड़ी बिपिन नहीं, बल्कि अमृत सोराठिया चला रहे थे। SIT ने खुलासा किया कि बिपिन ने सुनियोजित साजिश के तहत पुलिस, कोर्ट और गवाहों को गुमराह किया ताकि मोटी बीमा राशि हासिल की जा सके।

SIT की रिपोर्ट के बाद मामला और गंभीर हो गया है। बिपिन और मैतुक पर धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी साक्ष्य पेश करने के गंभीर आरोप हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला अब कानूनी जंग का नया रंग ले चुका है और यह सवाल उठा रहा है कि आखिर सच कितने समय तक पर्दे में रह सकता है?

Gujarat News

