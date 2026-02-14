Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

गुजरात में तेज रफ्तार का कहर, 19 साल की लड़की ने डिलीवरी बॉय को कुचला; नशे में धुत होने का आरोप

Feb 14, 2026 09:45 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गुजरात के वडोदरा में देर रात एक 19 साल की लड़की ने अपनी थार से एक लड़के को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह हादसा रात करीब 1 बजे उस समय हुआ जब लड़की एक शादी से लौट रही थी।

गुजरात में तेज रफ्तार का कहर, 19 साल की लड़की ने डिलीवरी बॉय को कुचला; नशे में धुत होने का आरोप

गुजरात के वडोदरा में देर रात एक 19 साल की लड़की ने अपनी थार से एक लड़के को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह हादसा रात करीब 1 बजे उस समय हुआ जब लड़की एक शादी से लौट रही थी। मृतक की पहचान अभिषेक मोरे के रूप में हुई है, जो अपने काम से घर लौट रहा था।

अभिषेक के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, लड़की की तेज रफ्तार थार ने अभिषेक की एक्टिवा को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक का शव सड़क पर पड़ा देख तुरंत पुलिस को सूचना दी।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में कार में सवार तीन लड़कियों रुषिका, तनीषा और विस्मयी को हिरासत में लिया है। गाड़ी 19 साल की रुषिका गाड़ी चला रही थी। जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें शादी से लौट रही थीं और अपनी तीसरी बहन को घर छोड़ने जा रही थीं।

आरोपी लड़की पर आरोप है कि उसकी गाड़ी न केवल बहुत तेज रफ्तार में थी, बल्कि वह शराब के नशे में भी धुत थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित का काम पर था पहला दिन

मृतक अभिषेक मोरे ने हाल ही में फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम शुरू किया था और हादसे वाले दिन ही उसका काम पर पहला दिन था। टक्कर इतनी भीषण थी कि अभिषेक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी युवती ने इस हादसे से महज दो दिन पहले भी इसी इलाके में एक गन्ना जूस की मशीन को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Gujarat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;