जेलों में बंद कैदियों को 'दीवाली गिफ्ट में मिली रिहाई'- किन बंदियों को मिलेगी पैरोल? जानें नियम
गुजरात सरकार ने दिवाली के मौके पर 143 पात्र कैदियों को 15 दिन की पैरोल देने की मंजूरी दी है। जानें किन कैदियों को यह लाभ मिलेगा और किन अपराधों में दोषी बंदियों को पैरोल नहीं दी जाएगी।
गुजरात सरकार ने जेलों में बंद 143 कैदियों को दिवाली गिफ्ट के तौर पर रिहाई दी है। राज्य सरकार ने पात्र कैदियों को 15 दिन की पैरोल देने की मंजूरी दी है, ताकि वे अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार मना सकें। इस फैसले के तहत 103 पुरुष और 40 महिला कैदियों को लाभ मिलेगा। पैरोल की अवधि 6 नवंबर 2026 यानी धनतेरस से शुरू होगी। जानिए इसके पीछे क्या है नियम कानून।
2003 से चली आ रही है परंपरा, जानिए नियम
गुजरात सरकार साल 2003 से हर साल दिवाली के मौके पर पात्र कैदियों को 15 दिन की पैरोल देती आ रही है। इस नीति के तहत 60 साल या इससे अधिक उम्र के पात्र पुरुष कैदियों और पात्र महिला कैदियों को त्योहार के दौरान अपने परिवार के साथ रहने का अवसर दिया जाता है। इस बार भी राज्य सरकार ने इसी व्यवस्था के तहत 143 कैदियों को पैरोल देने का फैसला किया है।
किन कैदियों को मिलेगा पैरोल का लाभ?
सरकार के फैसले के मुताबिक, इस बार पैरोल पाने वालों में 60 साल या उससे अधिक उम्र के 103 पुरुष कैदी और 40 महिला कैदी शामिल हैं। ये सभी राज्य की अलग-अलग जेलों में सजा काट रहे हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के मार्गदर्शन में इस फैसले को मंजूरी दी गई है।
किन कैदियों को नहीं मिलेगी पैरोल?
गुजरात जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन विभाग के पुलिस महानिदेशक केएलएन राव के मुताबिक, राज्य सरकार के नियमों के तहत गंभीर अपराधों में शामिल कैदी दिवाली पैरोल के पात्र नहीं हैं। इनमें निम्न श्रेणियों के कैदी शामिल हैं:
- जिन कैदियों की अपील हाईकोर्ट में लंबित है।
- एनआरआई और दूसरे राज्यों के कैदी।
- NDPS Act, TADA और POTA के तहत सजा काट रहे कैदी।
- आतंकवादी गतिविधियों या राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल कैदी।
- एक से अधिक अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदी।
- दुष्कर्म, अपहरण, लूट, डकैती, चोरी और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराधों में शामिल कैदी।
- जिन कैदियों के खिलाफ निवारक हिरासत (Preventive Detention) के आदेश लागू हैं।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य पात्र कैदियों को त्योहार के अवसर पर अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका देना और कैदी कल्याण से जुड़ी पहल को आगे बढ़ाना है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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