70 आइफोन, 26 लैपटॉप; गुजरात में डेढ़ घंटे में एक करोड़ का सामान उड़ा ले गए चोर
पुलिस ने बताया कि चोर खुले मैदान से होते हुए गोदाम के पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उ्होंने अपने चेहरों को कपड़े से ढका हुआ था। घटना का पता तब चला जब गार्ड ने गोदाम का दरावाजा टूटा हुआ देखा।
गुजरात के अहमदाबाद जिले से बड़ी वारदात सामने आई है। यहां अंग्राम माइक्रो के गोदाम में एक करोड़ रुपए के कीमत के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चोरी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक चोर पिछले दरवाजे से अंदर घुसे और सारा सामान ले उड़े। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना नवापुरा गांव की है। चोर किए गए सामानों में आई आईफोन, डेल और एचपी के लैपटॉप, एप्पल वॉच, आईपैड समेत एक करोड़ का सामान है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना 21 अक्टूबर को देर रात एक बजे से ढाई बजे के बीच की बताई जा रही है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि चोर खुले मैदान से होते हुए गोदाम के पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उ्होंने अपने चेहरों को कपड़े से ढका हुआ था। घटना का पता तब चला जब गार्ड ने गोदाम का दरावाजा टूटा हुआ देखा। वे अंदर गया और वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। सारा सामान इधर-उधर हो गया था। कई पैकेज गायब तो कई क्षतिग्रस्त थे। गार्ड ने तुरंत मामले की जानकारी मैनेजर को दी।
70 आइफोन, 26 लैपटॉप चोरी
मैनेजर मौके पर पहुंचा तो पाया कि कई इलेक्ट्रिक डिवाइस गायब थे। इनमें 40 आईफोन 17, 30 आईफोन 16, 15 डेल लैपटॉप और 11 एचपी लैपटॉप शामिल थे। इसके अलावा, 36 एप्पल वॉच, 20 आईपैड कीबोर्ड, आईपैड प्रो डिवाइस और लैपटॉप बैग जैसी चीजें भी चोरी हो गईं। इन सभी की कीमत मिलाकर एक करोड़ रुपए के करीब आंकी गई है।
अहमदाबाद ग्रामीण की डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DySP) नीलम गोस्वामी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच भी जा रही है।
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अदिति शर्मा
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