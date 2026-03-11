Hindustan Hindi News
केंद्र सूरत से बनाने जा रहा नया 'ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे', 12 घंटे से भी कम वक्त में पूरा होगा दिल्ली-मुंबई का सफर

Mar 11, 2026 05:35 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
गडकरी ने बताया कि वर्तमान समय में उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने के लिए सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद होते हुए मुंबई, पुणे और कोल्हापुर से शोलापुर होकर जाना पड़ता है। जिसके चलते इन शहरों में रहने वाले लोगों को भारी यातायात और भीड़भाड़ का सामना करना पड़ता है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक नई कनेक्टिविटी देते हुए एक नया 'ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे' बनाने जा रही है। उन्होंने बताया कि यह हाईवे गुजरात के सूरत से आंध्र प्रदेश के कुरनूल तक बनेगा और इसके बनने के बाद दिल्ली और चेन्नई के बीच की दूरी 320 किलोमीटर कम हो जाएगी, साथ ही दिल्ली और मुंबई के बीच लगने वाला यात्रा का समय भी 12 घंटे से कम हो जाएगा।

प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए गडकरी ने कहा कि यह हाईवे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। उन्होंने बताया कि यह नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे सूरत से शुरू होकर नासिक, अहमदनगर, सोलापुर और कुरनूल तक जाएगा। इसके बाद वहां से आगे यह चेन्नई, कन्याकुमारी, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोचीन से जुड़ेगा।

320 km कम होगी दिल्ली-चेन्नई की दूरी

गडकरी ने बताया कि, 'इस नए हाईवे के बनने से दिल्ली और चेन्नई के बीच की दूरी 320 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिसके चलते ना केवल इससे ईंधन की काफी बचत होगी और यात्रा की लागत भी कम आएगी। साथ ही हाईवे होने की वजह से यात्रा में लगने वाले समय की भी काफी बचत होगी। इसके अलावा इसके बनने के बाद मुंबई-दिल्ली की यात्रा में लगने वाला समय भी 12 घंटे से कम हो जाएगा।'

फिलहाल सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद से होकर है रूट

गडकरी ने बताया कि वर्तमान समय में उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने के लिए सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद होते हुए मुंबई, पुणे और कोल्हापुर से सोलापुर होकर जाना पड़ता है। जिसके चलते इन शहरों में रहने वाले लोगों को भारी यातायात और भीड़भाड़ का सामना करना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा, लेकिन नए हाईवे के बनने के बाद इन शहरों को भारी यातायात और जाम दोनों समस्याओं से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। सूरत-कुरनूल ग्रीन एक्सप्रेसवे को उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का काम पहले ही 70-80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। वहीं अब यह सूरत-कुरनूल ग्रीन हाईवे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच व्यापार और आवाजाही की तस्वीर बदल देगा।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

