शराब के शौकीनों को राहत! गुजरात की GIFT सिटी में दारू पार्टी के नियमों में ढील; परमिट की जरूरत खत्म

संक्षेप: Gujarat GIFT City Liquor Consumption Rules : शराब के शौकीनों के लिए गुड न्यूज है। गुजरात सरकार ने शराब के नियमों में कुछ ढील दी है। अब राज्य और देश से बाहर के व्यक्ति ‘गिफ्ट’ सिटी (GIFT City) के होटलों या रेस्टोरेंट में फोटो आईडी कार्ड दिखाकर शराब पी सकते हैं।

शराब के शौकीनों के लिए गुड न्यूज है। गुजरात सरकार ने शराब के नियमों में कुछ ढील दी है। अब राज्य और देश से बाहर के व्यक्ति ‘गिफ्ट’ सिटी (GIFT City) के होटलों या रेस्टोरेंट में फोटो आईडी कार्ड दिखाकर शराब पी सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुजरात सरकार द्वारा गांधीनगर स्थित ‘गिफ्ट सिटी’ में शराब संबंधी नियमों में किए गए बदलावों के बाद अब गुजरात और भारत के बाहर का कोई भी व्यक्ति फोटो पहचान पत्र दिखाकर इस ग्लोबल फाइनेंस सेंटर के अंदर तय होटलों या रेस्टोरेंट में शराब पी सकता है।

सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में शराब के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें शराब पीने के लिए परमिट लेने के नियम को खत्म कर दिया गया है।

राज्य के गृह विभाग ने 20 दिसंबर को एक गजट नोटिफिकेशन के जरिये इन बदलावों की घोषणा की, जिससे गिफ्ट सिटी में शराब पीने के नियमों में और ढील दी गई है।

गुजरात एक "ड्राई" राज्य है, जहां शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन पर रोक है। हालांकि, सरकार ने 2023 में गिफ्ट सिटी के लिए छूट दी थी, जिसमें कुछ शर्तों के साथ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी गई थी।

नए नोटिफिकेशन के अनुसार, अब कोई भी "बाहरी व्यक्ति" जो गुजरात का नागरिक नहीं है या विदेशी नागरिक है, अब गिफ्ट सिटी में तय जगहों पर अपना वैध फोटो आईडी कार्ड दिखाकर शराब पी सकता है। यह नया नियम पिछली शर्त को खत्म करता है, जिसमें ऐसे ‘बाहरी लोगों’ को अस्थायी परमिट लेना पड़ता था।

गृह विभाग द्वारा किया गया एक और बदलाव उस जगह से संबंधित है, जहां शराब परोसी और पी जा सकती है। पहले, शराब पीने की अनुमति केवल गिफ्ट सिटी के अंदर शराब बेचने की अनुमति वाले होटलों या रेस्टोरेंट के तय वाइन और डाइन एरिया में थी। अब, शराब अन्य जगहों पर भी शराब पी जा सकती है, जैसे लॉन, पूलसाइड और टेरेस।

नोटिफिकेशन के अनुसार, खाना खाने आने वाले किसी भी व्यक्ति को रेस्टोरेंट के वाइन और डाइन एरिया में बैठने की अनुमति है।