गोवा में ड्रग्स जांच से खुला अहमदाबाद कनेक्शन, सोशल मीडिया के जरिए चल रहा था ऑनलाइन सेक्स रैकेट
गोवा में ड्रग्स जब्ती की जांच के दौरान एक बड़े ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। इसके तार गुजरात के अहमदाबाद से जुड़े बताए जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और गोवा पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कथित तौर पर देह व्यापार का नेटवर्क चलाया जा रहा था।
गोवा में ड्रग्स जब्ती की जांच के दौरान एक बड़े ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। इसके तार गुजरात के अहमदाबाद से जुड़े बताए जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और गोवा पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कथित तौर पर देह व्यापार का नेटवर्क चलाया जा रहा था।
4.3 Kg कोकीन के साथ 4 गिरफ्तार
देश गुजरात नामक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक- मामला उस समय सामने आया जब गोवा की राजधानी पणजी में पुलिस ने 4.3 किलोग्राम कोकीन के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में चिराग दुधत उर्फ मॉन्टी भी शामिल है। उसके मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच के दौरान कई ऐसे डिजिटल सबूत मिले, जिनसे कथित तौर पर ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाए जाने की जानकारी मिली।
डिजटली ग्राहकों को भेजते हैं महिलाओं की तस्वीरें
जांच एजेंसियों के मुताबिक, अहमदाबाद के नरोडा निवासी चिराग दुधत और उसका सहयोगी मासूम उर्फ माही/मासूम उइके शामिल हैं। ये नवा नरोडा के रहने वाले हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों से संपर्क करते थे। आरोप है कि दोनों व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ग्राहकों को महिलाओं की तस्वीरें भेजते थे और देह व्यापार के लिए डील तय करते थे।
फोन चैट में मिले कई राज
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों के मोबाइल फोन से बरामद चैट में होटल बुकिंग, महिलाओं की तस्वीरें और यौन सेवाओं की दरों को लेकर बातचीत की मिले हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस नेटवर्क के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों से महिलाओं को लाकर ग्राहकों से मिलवाने की व्यवस्था की जाती थी। ज्यादातर मुलाकातें गोवा के होटलों में कराई जाती थीं।
ईडी ने बरामद किए डिजिटल सबूत
यह मामला प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान भी सामने आया। इस जांच में निबी विन्सेंट, रेशमा वाडेकर, मंगेश वाडेकर, चिराग दुधत और मासूम के नाम सामने आए हैं। ईडी ने आरोपी चिराग दुधत के मोबाइल फोन से कई डिजिटल सबूत बरामद किए हैं, जिनमें कथित तौर पर मानव तस्करी और देह व्यापार से जुड़े संकेत मिले हैं।
जांच के दौरान अनुप निषाद नाम के व्यक्ति का बयान भी दर्ज किया गया है। उसने बताया कि फरवरी 2025 में अहमदाबाद यात्रा के दौरान उसने चिराग दुधत और मासूम को मोबाइल फोन, वेबसाइट और सोशल मीडिया एप्लिकेशन के जरिए इस नेटवर्क को संचालित करते देखा था।
गोवा पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस को सौंपे सबूत
गोवा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत अहमदाबाद पुलिस को सौंप दिए हैं। इसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट मामले की जांच कर रही है। फिलहाल चिराग दुधत गोवा जेल में बंद है और उसे आगे की पूछताछ के लिए ट्रांसफर वारंट पर अहमदाबाद लाने की प्रक्रिया चल रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
