girl killed by father and uncle in gujarat when she denied to marry of thier choice

'मुझे बचा लो', लवर को भेजे एक मैसेज के बाद मिली प्रेमिका की लाश; घर पर क्या हुआ था

गुजरात के थराद में एक लड़की को घरवालों ने प्रेम करने की सजा दी। लड़की के रिश्ते के लिए मना करने पर चाचा और पापा ने मिलकर मार डाला। प्रेमी की कोशिश ने उनका चिट्ठा खोलकर रख दिया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादThu, 14 Aug 2025 11:10 AM
गुजरात में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक लड़की को अपने पसंद के लड़के के साथ प्रेम करने और उसके साथ शादी करने की जिद की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। अपनी मौत से पहले लड़की ने अपने प्रेमी को मैसेज किया और कहा, 'मुझे बचा लो', लेकिन इसके अगले ही दिन लड़की की लाश मिली और घरवालों ने बताया कि लड़की की मौत प्राकृतिक रूप से हुई है। आनन-फानन में लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन उसके प्रेमी को इसपर यकीन नहीं हुआ और उसने पुलिस को जांच के लिए पत्र लिख दिया। जब पुलिस ने जांच की तो खुलासा हो गया।

मामला गुजरात के थराद का है। यहां के दांतिया में 18 साल की चंद्रिका चौधरी हरीश नाम के लड़के से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लड़की के घरवालों के ये रिश्ता मंजूर नहीं था। घरवाले लड़की की शादी कहीं और करवाना चाहते थे। इस दौरान लड़की अपने प्रेमी के साथ चली भी गई थी, लेकिन पुलिस ने ढूंढकर मामला सुलझाया और लड़की को घरवालों के हवाले कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही चंद्रिका ने हरीश को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कहा कि, "आओ मुझे ले जाओ, वरना मेरे घरवाले मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करवा देंगे। अगर मैं शादी के लिए राजी नहीं हुई, तो वो मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो।" इस मैसेज को भेजने के कुछ घंटों के बाद ही चंद्रिका की घर में लाश मिली।

चंद्रिका के गरवालों ने बताया कि उसकी मौत प्राकृतिक थी। लेकिन हरीश को यकीन नहीं हुआ। हरीश ने पुलिस से जांच की मांग की और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि घरवालों ने चंद्रिका को एक योजनाबद्ध तरीके से मारा और फिर उसकी मौत को प्राकृतिक मौत का रूप दे दिया। पुलिस का शक तब गहराया जब आनन-फानन में चंद्रिका का अंतिम संस्कार किया गया और किसी रिश्तेदार को भी नहीं बुलाया गया। यहां तक की पालनपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे चंद्रिका के भाई को भी नहीं बुलाया गया।

घरवालों ने चंद्रिका को कैसे मारा

चंद्रिका को मारने का प्लान उसके चाचा और पापा ने बनाया। इस प्लान के तहत पहले चंद्रिका को नींद की गोलियां दी गईं। जब चंद्रिका बेहोश हो गई, तो दोनों ने मिलकर चंद्रिका का गला घोंट दिया। गला घोटने के बाद उसकी हत्या को सुसाइड का रूप देने के लिए फांसी के फंदे पर शव को लटका दिया। बाद में फांसी के फंदे से उतारक बताया गया कि उसकी मौत प्राकृतिक रूप से हुई है और जल्दी-जल्दी में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच में पाया कि चंद्रिका का चाचा और पापा के अलावा इस मामले में एक और शख्स शामिल था। पुलिस ने चाचा और साथ में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रिका के आरोपी पिता अभी फरार चल रहा है।

