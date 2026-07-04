टॉवरों के लिए जमीन देने वाले किसानों को गुजरात सरकार की कई सौगात; बाजार दाम पर मिलेगा मुआवजा, एक साथ होगा पूरा पेमेंट
सरकार ने संशोधित पॉलिसी का फायदा उन किसानों को भी देने का निर्णय लिया है, जिनका मुआवजा पहले की दरों के हिसाब से तय हुआ था, लेकिन जिनके ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं। ऐसे किसान भी बदली हुई पॉलिसी के तहत मुआवजा पाने के हकदार होंगे।
गुजरात सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन लाइनों और टॉवरों के लिए जमीन देने वाले किसानों को एक साथ कई सौगातें दी हैं। राज्य सरकार ने ना केवल जमीन के बदले उन्हें मिलने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है, बल्कि मुआवजे की राशि का 100 प्रतिशत भुगतान भी काम शुरू होने से पहले करने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने मुआवजा राशि की गणना भी जमीन के मौजूदा बाजार मूल्य के दोगुने के आधार पर तय करने का निर्णय लिया है। इससे पहले अबतक इस राशि की गणना 'जंत्री रेट' के आधार पर की जाती थी।
साथ ही नई नीति में सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन टॉवरों के कब्जे वाली जमीन के लिए भी मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है और नई नीति का फायदा उन किसानों को भी देने का निर्णय लिया है, जिनका मुआवजा पहले की दरों के हिसाब से तय हुआ था, लेकिन वह प्रोजेक्ट अब भी चल रहे हैं।
अबतक जंत्री मूल्य का 200% मिलता था मुआवजा
इस बारे में जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया, 'अब तक खेती की जमीन से गुजरने वाले बिजली के खंभों और ट्रांसमिशन लाइनों के लिए मुआवजा जंत्री मूल्य के 200 प्रतिशत की दर से दिया जाता था। लेकिन किसान संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि मुआवजे की गणना अब जंत्री रेट के बजाय जमीन के मौजूदा बाजार भाव के दोगुने के आधार पर की जाएगी।' 'जंत्री रेट' गुजरात में जमीन और संपत्ति के लिए सरकार द्वारा तय किया गया बेंचमार्क मूल्य को कहा जाता है।
पुरानी नीति के चलते किसानों को हो रहा था नुकसान
मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने यह कदम किसानों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के मकसद से उठाया है और इसके तहत काम शुरू होने से पहले ही मुआवजा देने की बात कही गई है। दरअसल प्रदेश के किसान खेती की जमीन पर बिजली ट्रांसमिशन लाइनें और खंभे लगाने से जुड़ी पिछली नीति का विरोध कर रहे थे। क्योंकि इसके बदले उन्हें मिलने वाले मुआवजे से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा था।
नई नीति में टॉवर के आसपास अतिरिक्त भूमि को किया जाएगा शामिल
सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, 'पहले, मुआवजे की गणना केवल टॉवर के वास्तविक आधार क्षेत्र (बेस एरिया) पर की जाती थी। लेकिन नई संशोधित नीति के तहत, टॉवर के आधार क्षेत्र में चारों तरफ एक-एक मीटर की अतिरिक्त भूमि को शामिल किया जाएगा, जिससे मुआवजे के दायरे में आने वाला क्षेत्र बढ़ जाएगा और जमीन मालिकों को ज्यादा मुआवजा मिल सकेगा।'
अब तीन किश्तों में नहीं बल्कि एक मुश्त होगा मुआवजा राशि का भुगतान
इसके साथ ही राज्य सरकार ने मुआवजे की राशि का भुगतान किस्तों में करने की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया है। इसकी बजाय सरकार ने अब मुआवजे की पूरी रकम एकसाथ और काम शुरू होने से पहले देने का फैसला किया है। इससे पहले तक मुआवजा तीन किश्तों में दिया जाता था, जिसमें से पहली किश्त का भुगतान नींव के काम के दौरान (40 प्रतिशत) होता था, दूसरी किश्त टॉवर लगाने के दौरान (40 प्रतिशत) और इसके बाद ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने के बाद तीसरी व अंतिम किश्त के रूप में बाकी बची 20 प्रतिशत का भुगतान किया जाता था। नई नीति के तहत काम शुरू होने से पहले ही 100 प्रतिशत मुआवजा दे दिया जाएगा।
विज्ञप्ति में कहा गया, 'नई नीति में किसानों को वर्तमान बाजार मूल्य का दोगुना पैसा दिया जाएगा। इसके लिए जमीन की कीमतों का पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक 'मार्केट रेट कमेटी' (MRC) का गठन किया जाएगा, जो कि जमीन के मौजूदा बाजार भाव का आकलन करेगी। इस समिति में जिला कलेक्टर, प्रभावित जमीन मालिकों के प्रतिनिधि, किसानों द्वारा नामित अधिकृत बाजार मूल्यांकनकर्ता और ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि शामिल होंगे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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