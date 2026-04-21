Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘गजवा-ए-हिंद’ और ISIS कनेक्शन, गुजरात एटीएस ने दो युवक दबोचे; बेहद खतरनाक थी साजिश

Apr 21, 2026 02:03 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share

गुजरात एटीएस ने एक बड़े आतंकी साजिश को बेनकाब किया है। दो युवकों को दबोचा है। इनकी मोबाइल चैट से गजवा-ए-हिन्द और आईएसआईएस लिंक सामने आया है। इनके निशाने पर आरएसएस के कई नेता थे।

‘गजवा-ए-हिंद’ और ISIS कनेक्शन, गुजरात एटीएस ने दो युवक दबोचे; बेहद खतरनाक थी साजिश

गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) ने देशविरोधी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि दोनों 'गजवा-ए-हिंद' अवधारणा के तहत भारत में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इनके निशाने पर आरएसएस के कई राजनेता थे। जांच के दौरान टीम को आरोपियों के फोन पर आईएसआईएस और अन्य कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े होने के सबूत मिले हैं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पाटन जिले के सिद्धपुर निवासी 22 वर्षीय इरफान कालेखान पठान और मुंबई के साकीनाका से पकड़े गए 21 वर्षीय खुर्शीद जाहिद अख्तर शेख के रूप में हुई है। एटीएस को पहले इरफान पठान के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

ये भी पढ़ें:हवाला कांड में फंस सकते हैं बड़े नेता? AAP के लिए गुजरात से क्या नई मुसीबत आई

मोबाइल से मिले ISIS लिंक के सुराग

प्रारंभिक पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों ने आरोपी के मोबाइल फोन की जांच की, जिसमें व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के जरिए कथित तौर पर ISIS और अन्य कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क के सबूत मिले। डिजिटल फॉरेंसिक जांच के बाद उसके साथी खुर्शीद शेख तक पहुंच बनाई गई, जिसे महाराष्ट्र पुलिस की मदद से मुंबई से गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें:राजकोट में 2500 करोड़ की ‘डिजिटल लूट’, 120 फर्जी खातों और कंपनियों का खुलासा

क्या थी साजिश

एटीएस के अनुसार, दोनों आरोपी देश में ‘गजवा-ए-हिंद’ की अवधारणा को लागू करने के लिए एक नेटवर्क तैयार कर रहे थे। उनकी कथित योजना में राजनीतिक नेताओं और आरएसएस से जुड़े लोगों को निशाना बनाना, आरडीएक्स समेत विस्फोटक तैयार करना, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हथियार मंगाने की कोशिश करना और हिंसा के जरिए शरिया कानून लागू करने की मंशा शामिल थी।

ये भी पढ़ें:गुजरात पुलिस ने किया अंतरराज्यीय बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़, सरगना भी दबोचा

सोशल मीडिया के जरिए फैलाया नेटवर्क

जांच एजेंसियों ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय थे और वहीं से कट्टरपंथी समूहों से जुड़े हुए थे। उनके मोबाइल से आपत्तिजनक सामग्री और साजिश से जुड़े चैट्स भी बरामद हुए हैं।

इस मामले में एटीएस पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61 और 148 के तहत केस दर्ज किया गया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल एटीएस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Gujarat News RSS Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।