‘गजवा-ए-हिंद’ और ISIS कनेक्शन, गुजरात एटीएस ने दो युवक दबोचे; बेहद खतरनाक थी साजिश
गुजरात एटीएस ने एक बड़े आतंकी साजिश को बेनकाब किया है। दो युवकों को दबोचा है। इनकी मोबाइल चैट से गजवा-ए-हिन्द और आईएसआईएस लिंक सामने आया है। इनके निशाने पर आरएसएस के कई नेता थे।
गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) ने देशविरोधी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि दोनों 'गजवा-ए-हिंद' अवधारणा के तहत भारत में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इनके निशाने पर आरएसएस के कई राजनेता थे। जांच के दौरान टीम को आरोपियों के फोन पर आईएसआईएस और अन्य कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े होने के सबूत मिले हैं।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पाटन जिले के सिद्धपुर निवासी 22 वर्षीय इरफान कालेखान पठान और मुंबई के साकीनाका से पकड़े गए 21 वर्षीय खुर्शीद जाहिद अख्तर शेख के रूप में हुई है। एटीएस को पहले इरफान पठान के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
मोबाइल से मिले ISIS लिंक के सुराग
प्रारंभिक पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों ने आरोपी के मोबाइल फोन की जांच की, जिसमें व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के जरिए कथित तौर पर ISIS और अन्य कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क के सबूत मिले। डिजिटल फॉरेंसिक जांच के बाद उसके साथी खुर्शीद शेख तक पहुंच बनाई गई, जिसे महाराष्ट्र पुलिस की मदद से मुंबई से गिरफ्तार किया गया।
क्या थी साजिश
एटीएस के अनुसार, दोनों आरोपी देश में ‘गजवा-ए-हिंद’ की अवधारणा को लागू करने के लिए एक नेटवर्क तैयार कर रहे थे। उनकी कथित योजना में राजनीतिक नेताओं और आरएसएस से जुड़े लोगों को निशाना बनाना, आरडीएक्स समेत विस्फोटक तैयार करना, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हथियार मंगाने की कोशिश करना और हिंसा के जरिए शरिया कानून लागू करने की मंशा शामिल थी।
सोशल मीडिया के जरिए फैलाया नेटवर्क
जांच एजेंसियों ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय थे और वहीं से कट्टरपंथी समूहों से जुड़े हुए थे। उनके मोबाइल से आपत्तिजनक सामग्री और साजिश से जुड़े चैट्स भी बरामद हुए हैं।
इस मामले में एटीएस पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61 और 148 के तहत केस दर्ज किया गया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल एटीएस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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