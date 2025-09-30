GST घोटाले के आरोपी पत्रकार को सरकारी पेपर्स देने वाले क्लर्क की अचानक मौत, पुलिस ने बताई यह वजह

ईडी ने 25 फरवरी को कहा था कि उसने कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया है। लांगा को पहली बार अक्टूबर 2024 में जीएसटी धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

जेल में बंद गुजरात के पत्रकार महेश लांगा को सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराने के आरोपी गुजरात समुद्री बोर्ड (GMB) के एक कर्मचारी निशिध जानी की सोमवार रात मौत हो गई। कुछ समस्या होने के बाद उसे अहमदाबाद के एक सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यहां लाने के कुछ ही देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया।

इस बारे में जानकारी देते हुए गांधीनगर जिले के पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासमसेट्टी ने मंगलवार को कहा कि GMB (गुजरात मेरीटाइम बोर्ड) में क्लर्क निशिध जानी पहले से ही फेफड़ों से संबंधित समस्या से पीड़ित था। उन्होंने बताया कि दो सप्ताह पहले गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत पूरी होने पर उसे साबरमती केंद्रीय जेल में रखा गया था।

पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘सोमवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर जेल अधिकारी जानी को अहमदाबाद सिविल अस्पताल लेकर गए। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह कुछ समय से फेफड़ों से संबंधित बीमारी से पीड़ित था।'

अक्टूबर 2024 में, गांधीनगर जिला पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार महेश लांगा के कब्जे से GMB के कुछ दस्तावेज बरामद होने के बाद लांगा और GMB के एक अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था।

गुजरात के एक प्रमुख समाचार पत्र में कार्यरत लांगा को अहमदाबाद अपराध शाखा ने उसी महीने कथित GST (वस्तु एवं सेवा कर) टैक्स घोटाले में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान, पुलिस को उनके घर से कथित तौर पर जीएमबी के सरकारी पेपर्स मिले थे। बाद में, गांधीनगर पुलिस ने जीएमबी अधिकारियों द्वारा पत्रकार और उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर एक अलग मामला दर्ज किया।

पुलिस अधिकारी वासमसेट्टी ने बताया कि वह कर्मचारी निशिध जानी था और उसे दो सप्ताह पहले भारतीय न्याय संहिता की चोरी से संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई को धन शोधन मामले में लांगा की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इससे पहले ईडी ने 25 फरवरी को कहा था कि उसने कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लांगा को गिरफ़्तार किया है। लांगा को पहली बार अक्टूबर 2024 में जीएसटी धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था।