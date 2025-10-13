Hindustan Hindi News
पटरी पर गिरा और उठाने लगा बाइक, तभी आ गई ट्रेन; UP में दर्दनाक हादसे का वीडियो

गौतमबुद्ध नगर के दादरी इलाके में एक ट्रेन हादसे में युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। बाइक से जाते समय पर फाटक के पास पटरी पर गिर गया और तभी तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे कुचल दिया।

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, गौतमबुद्ध नगरMon, 13 Oct 2025 02:30 PM
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिल के दादरी इलाके में एक ट्रेन हादसे में युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। बाइक से जाते समय पर फाटक के पास पटरी पर गिर गया और तभी तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे कुचल दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मृतक की पहचान दादरी थाना क्षेत्र के दतावली गांव के तुषार के रूप में हुई। तुषार किसी काम से गांव से बाहर जा रहा था। वायरल हुए सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि तुषार तेजी फाटक की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन संभवत: ट्रेन की आवाज सुनकर उसने अचानक ब्रेक लगाया और वह फिसलकर पटरी पर ही गिर गया।

वह तेजी से उठता है और बाइक को भी उठाने लगता है। तब तक ट्रेन बेहद नजदीक आ चुकी थी। वह बाइक को छोड़कर पटरी की दिशा में ही भाग पड़ता है और ट्रेन उसे कुलचते हुए निकल जाती है।

यह हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके से बुरी तरह क्षतिग्रस्त बाइक और तुषार का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया। घटना के बाद से तुषार के परिवार में कोहराम मचा है। फिलहाल इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।

