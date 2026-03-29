गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए मंदिरों को बनाते थे निशाना, गुजरात में शातिर गिरोह का भंडाफोड़
गुजरात पुलिस ने एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है जो गूगल मैप का इस्तेमाल कर मंदिरों को निशाना बनाता था। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ये गैंग मंदिरों को निशाना बनाता था और इसके लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करता था।
गुजरात पुलिस ने एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है जो गूगल मैप का इस्तेमाल कर मंदिरों को निशाना बनाता था। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ये गैंग मंदिरों को निशाना बनाता था और इसके लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करता था। दोनों आरोपियों की पहचान जावेद घांची और पांचाभाई कोली के रूप में हुई है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब मोती हमीरपार गांव के खोडियार माता और रामापीर मंदिरों में चौरी हुई। यहां से करीब 110150 रुपए के जेवर चोरी हुए थे।
इसके बाद पुलिस ने कुछ ही दिनों में इस गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस के अनुसार, इन गिरफ्तारियों से सेलारी मंदिर सहित चोरी की कई अन्य वारदातों का भी खुलासा हुआ है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि तकनीक का जानकार जावेद गूगल मैप्स के जरिए दूरदराज के इलाकों में स्थित मंदिरों की लोकेशन ट्रैक करता था।
लोहे के औजार से तोड़ेंगे ताले
इसके बाद, दोनों आरोपी रात के अंधेरे में पैदल चलकर मंदिर पहुंचते थे और नारियल काटने वाले लोहे के औजार से ताले तोड़कर कीमती सामान चुरा लेते थे।
पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है, जिसमें 14 चांदी के छत्र, चांदी जैसा दिखने वाला धातु का सांप, नकदी और मोबाइल फोन शामिल हैं। बरामद की गई कुल संपत्ति की कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है, साथ ही 2,28,160 रुपये नकद भी मिले हैं। पुलिस ने बताया कि जावेद घांची के खिलाफ तीन और पांचाभाई कोली के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं और फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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