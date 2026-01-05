गांधीनगर में टाइफाइड का प्रकोप, 100 से अधिक लोग पहुंचे अस्पताल; अमित शाह ने संभाला मोर्चा

संक्षेप: मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब भाजपा शासित गुजरात के गांधीनगर शहर में संदिग्ध टायफाइड के 100 से अधिक मामले सामने से हड़कंप मच गया है। हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए गुजरात सरकार और प्रशासन को युद्धस्तर पर काम करने के आदेश दिए हैं।

मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब भाजपा शासित गुजरात के गांधीनगर शहर में संदिग्ध टायफाइड के 100 से अधिक मामले सामने से हड़कंप मच गया है। हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए गुजरात सरकार और प्रशासन को युद्धस्तर पर काम करने के आदेश दिए हैं।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर टायफाइड से प्रभावित बच्चों एवं लोगों का विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा तुरंत और सही इलाज सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही गांधीनगर सिविल अस्पताल में पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

उन्होंने लीकेज की तत्काल मरम्मत करने और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का और फैलाव न हो, इसके लिए आसपास के क्षेत्रों में भी पाइपलाइन की सघन जांच करने के आदेश दिए हैं।

इन इलाकों में हेल्थ टीमों का सर्वे सूत्रों ने रविवार को बताया कि गांधीनगर शहर में संदिग्ध टायफाइड मामलों को लेकर सघन स्वास्थ्य व्यवस्था एवं सर्वेक्षण कार्यवाही शुरू की गई है। जिन क्षेत्रों से ये संदिग्ध मामले सामने आए हैं, उन सेक्टर 24, 26 और 28 तथा आदिवाडा क्षेत्रों में 75 हेल्थ टीमों द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। अब तक संदिग्ध टायफाइड के 113 मामले सामने आए हैं, जिनमें से उपचाराधीन मरीजों में से 19 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। शेष 94 मरीजों को गांधीनगर सिविल अस्पताल तथा सेक्टर 24 और 29 के यूएचसी में इलाज किया जा रहा है तथा सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है। प्रभावित क्षेत्रों में 24X7 ओपीडी शुरू की गई है।

मरीजों के परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था उन्होंने बताया कि जिन मरीजों का इलाज सिविल अस्पताल में किया जा रहा है, उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। गांधीनगर महानगर पालिका की सर्वे टीमों द्वारा अब तक 20,800 से अधिक घरों का सर्वे कर 90 हजार से अधिक जनसंख्या को कवर किया गया है। रोग रोकथाम के उपायों के अंतर्गत 30 हजार क्लोरीन टैबलेट और 20,600 ओआरएस पैकेट का वितरण किया गया है।

लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह सर्वे टीमें घर-घर जाकर जागरूकता पत्रिकाओं का वितरण कर रही हैं तथा लोगों को पानी उबालकर पीने, बाहर का खाना न खाने और हाथों की स्वच्छता बनाए रखने जैसी जानकारियां प्रदान कर रही हैं। रोग नियंत्रण के लिए पानी के सुपर क्लोरीनेशन की कार्यवाही को तेज किया गया है और पानी में क्लोरीन की मात्रा की नियमित जांच की जा रही है।

खाने-पीने के सामानों की हो रही जांच महानगर पालिका प्रशासन द्वारा सोमवार तक 24X7 जलापूर्ति के स्विच ओवर की कार्यवाही की जाएगी। इससे सुदूरवर्ती घरों तक भी उचित मात्रा में क्लोरीनयुक्त पानी पहुंचाया जा सकेगा। रोग प्रभावित क्षेत्रों में जहां छोटे-बड़े लीकेज पाए गए हैं, उनकी मरम्मत भी तत्काल प्रभाव से की जा रही है। महानगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर में पानीपुरी, रगड़ा पैटीस, बर्फ के गोले, शिकंजी सोडा तथा दूध से बने पेय पदार्थों की बिक्री की भी सघन जांच की जा रही है।