Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gandhinagar typhoid surge: Amit Shah order Gujarat govt for swift action
गांधीनगर में टाइफाइड का प्रकोप, 100 से अधिक लोग पहुंचे अस्पताल; अमित शाह ने संभाला मोर्चा

गांधीनगर में टाइफाइड का प्रकोप, 100 से अधिक लोग पहुंचे अस्पताल; अमित शाह ने संभाला मोर्चा

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब भाजपा शासित गुजरात के गांधीनगर शहर में संदिग्ध टायफाइड के 100 से अधिक मामले सामने से हड़कंप मच गया है। हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए गुजरात सरकार और प्रशासन को युद्धस्तर पर काम करने के आदेश दिए हैं।

Jan 05, 2026 10:53 am ISTPraveen Sharma गांधीनगर, वार्ता
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब भाजपा शासित गुजरात के गांधीनगर शहर में संदिग्ध टायफाइड के 100 से अधिक मामले सामने से हड़कंप मच गया है। हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए गुजरात सरकार और प्रशासन को युद्धस्तर पर काम करने के आदेश दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर टायफाइड से प्रभावित बच्चों एवं लोगों का विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा तुरंत और सही इलाज सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही गांधीनगर सिविल अस्पताल में पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

ये भी पढ़ें:इंदौर के बाद गुजरात के गांधीनगर में 100 लोग अस्पताल में भर्ती; पानी के सेंपल लिए

उन्होंने लीकेज की तत्काल मरम्मत करने और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का और फैलाव न हो, इसके लिए आसपास के क्षेत्रों में भी पाइपलाइन की सघन जांच करने के आदेश दिए हैं।

इन इलाकों में हेल्थ टीमों का सर्वे

सूत्रों ने रविवार को बताया कि गांधीनगर शहर में संदिग्ध टायफाइड मामलों को लेकर सघन स्वास्थ्य व्यवस्था एवं सर्वेक्षण कार्यवाही शुरू की गई है। जिन क्षेत्रों से ये संदिग्ध मामले सामने आए हैं, उन सेक्टर 24, 26 और 28 तथा आदिवाडा क्षेत्रों में 75 हेल्थ टीमों द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। अब तक संदिग्ध टायफाइड के 113 मामले सामने आए हैं, जिनमें से उपचाराधीन मरीजों में से 19 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। शेष 94 मरीजों को गांधीनगर सिविल अस्पताल तथा सेक्टर 24 और 29 के यूएचसी में इलाज किया जा रहा है तथा सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है। प्रभावित क्षेत्रों में 24X7 ओपीडी शुरू की गई है।

मरीजों के परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था

उन्होंने बताया कि जिन मरीजों का इलाज सिविल अस्पताल में किया जा रहा है, उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। गांधीनगर महानगर पालिका की सर्वे टीमों द्वारा अब तक 20,800 से अधिक घरों का सर्वे कर 90 हजार से अधिक जनसंख्या को कवर किया गया है। रोग रोकथाम के उपायों के अंतर्गत 30 हजार क्लोरीन टैबलेट और 20,600 ओआरएस पैकेट का वितरण किया गया है।

ये भी पढ़ें:गुजरात के IAS अधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल को ED ने किया गिरफ्तार, क्या है मामला?

लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह

सर्वे टीमें घर-घर जाकर जागरूकता पत्रिकाओं का वितरण कर रही हैं तथा लोगों को पानी उबालकर पीने, बाहर का खाना न खाने और हाथों की स्वच्छता बनाए रखने जैसी जानकारियां प्रदान कर रही हैं। रोग नियंत्रण के लिए पानी के सुपर क्लोरीनेशन की कार्यवाही को तेज किया गया है और पानी में क्लोरीन की मात्रा की नियमित जांच की जा रही है।

खाने-पीने के सामानों की हो रही जांच

महानगर पालिका प्रशासन द्वारा सोमवार तक 24X7 जलापूर्ति के स्विच ओवर की कार्यवाही की जाएगी। इससे सुदूरवर्ती घरों तक भी उचित मात्रा में क्लोरीनयुक्त पानी पहुंचाया जा सकेगा। रोग प्रभावित क्षेत्रों में जहां छोटे-बड़े लीकेज पाए गए हैं, उनकी मरम्मत भी तत्काल प्रभाव से की जा रही है। महानगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर में पानीपुरी, रगड़ा पैटीस, बर्फ के गोले, शिकंजी सोडा तथा दूध से बने पेय पदार्थों की बिक्री की भी सघन जांच की जा रही है।

इन इलाकों से सामने आए मामले

उन्होंने बताया कि गांधीनगर शहर के सेक्टर 24, 28 तथा आदिवाडा क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण दूषित पानी से बच्चों एवं नागरिकों में टायफाइड के मामले सामने आए हैं। इस संदर्भ में अमित शाह ने उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, जिला कलेक्टर तथा महानगर पालिका आयुक्त के साथ चर्चा की और मौजूदा परिस्थिति से निपटने के लिए युद्धस्तर पर कार्रवाई करने के सुझाव दिए हैं।

ये भी पढ़ें:गुजरात में बड़े शहरों पर कम होगा दबाव, इन 5 शहरों को बनाया जाएगा सैटेलाइट टाउन
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Amit Shah Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।