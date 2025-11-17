गांधीनगर में बड़ी कार्रवाई, धार्मिक इमारतों समेत अवैध निर्माणों पर गरजा बुलडोजर

संक्षेप: गुजरात के गांधीनगर में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर ऐक्शन शुरू किया गया। ये कार्रवाई सेक्टर 10 के पास हुई जहां 10 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।

गुजरात के गांधीनगर में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर ऐक्शन शुरू किया गया। ये कार्रवाई सेक्टर 10 के पास हुई जहां 10 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। साबरमती नदी के किनारे स्थित इन 10 निर्माणों में 7 घर और 2 छोटे ब़ड़े धार्मिक स्थान शामिल थे। जानकारी के मुताबिक यहां मौजूद लोगों को पहले भी हटने का नोटिस दिया गया था लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की।

अधिकारियों के अनुसार, कई अतिक्रमणों को धार्मिक ढांचों के रूप में छिपाया गया था, जिनमें छोटी और बड़ी दरगाहें शामिल थीं, जिनके चारों ओर अवैध बस्तियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जैसे आरसीसी के मकान और सड़क किनारे ढाबे बना लिए गए थे। ऑपरेशन के दौरान लगभग सात मकान और दो धार्मिक अतिक्रमण हटाए गए। दिनभर और स्थानों को खाली कराया जाएगा और पुलिस की तैनाती जारी रहेगी।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ, यह कार्रवाई सुबह लगभग 5:30 बजे, शुरू हुई। मौके पर 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे, जिनमें एलसीबी, एसओजी, डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी और एएसपी के नेतृत्व वाली टीम शामिल थी। यह ऑपरेशन प्रभारी एसपी आयुष जैन की उपस्थिति में किया गया। सड़क और भवन विभाग, राजधानी योजना विभाग, एसडीएम कार्यालय और मामलातदार कार्यालय के अधिकारियों ने भी इस कार्रवाई में समन्वय किया।