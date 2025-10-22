Hindustan Hindi News
8वीं पास से लेकर PhD तक, जानिए गुजरात की भाजपा सरकार के मंत्री कितना पढ़े-लिखे हैं?

संक्षेप: ये डाटा Association for democratic reforms द्वारा जारी किया गया है। मंत्रियों ने MBBS, LLB, MSE, इंजीनियरिंग, कृषि समेत कई तरह की पढ़ाई लिखाई की हुई है। जानिए गुजरात सरकार के किन मंत्रियों ने क्या पढ़ाई की है?

Wed, 22 Oct 2025 05:43 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगर
गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में 26 मंत्री हैं। इनमें 8वीं पास मंत्री भी हैं। सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे PhD होल्डर मंत्री भी हैं। ये डाटा Association for democratic reforms द्वारा जारी किया गया है। मंत्रियों ने MBBS, LLB, MSE, इंजीनियरिंग, कृषि समेत कई तरह की पढ़ाई लिखाई की हुई है। जानिए गुजरात सरकार के किन मंत्रियों ने क्या पढ़ाई की हुई है।

8वीं, 10वीं और 12वीं पास मंत्री कौन?

मजूरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हर्ष रमेशकुमार संघवी 8वीं पास हैं। नरेशभाई मगनभाई पटेल(गढ़देवी निर्वाचन क्षेत्र), संजयसिन्ह विजयसिन्ह महिडा (महूदा), सोलंकी रमनभाई भीखाभाई (बोरसाड), ठाकोर स्वरुपजी सरदारजी (बाय इलेक्शन से जीते) ने 10वीं पास किया हुआ है। मोरबी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अमृतिया कांतिलाल शिवलाल 12वीं पास हैं।

ग्रेजुएट पास कौन मंत्री हैं?

असरबा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक दर्शन एम वाघेला ने बी कॉम की पढ़ाई की है। अंकलेश्वर से विधायक ईश्वरसिंह ठाकोरभाई पटेल ने बीए किया है। इससे पहले LLB भी सेकेंड सेमेस्टर तक पढ़ा है। अमरेली से विधायक कौशिक कांतिभाई वेकरिया ने बीकॉम किया है। कामरेज से विधायक प्रफुल पंशेरिया ने राजनीतिक विज्ञान में एम ए किया है। देसा से विधायक प्रवीणकुमार गोरधनजी माली ने बीकॉम किया है।

ग्रेजुएट प्रोफेशनल मंत्री कौन हैं?

पी सी बरांदा, जितेंद्रभाई सावजीभाई, कनुभाई मोहनलाल देसाई और अर्जुन देवाभाई ने एलएलबी किया हुआ है। छांगा तिलकराम ने बीएड की पढ़ाई की हुई है।

PhD और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले मंत्री-

डॉक्टर जयरामभाई चेंमाभाई और मनीषा वकील ने पीएचडी की हुई है। वहीं प्रद्युमन गुनाभाई वाजा ने एमबीबीएस की पढ़ाई की हुई है। उन्होंने एलएलबी, एलएलएम और एमडी की भी पढ़ाई की हुई है।

इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर की पढ़ाई किसने की?

इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले मंत्री का नाम है, भूपेंद्रभाई रजनीकांत। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले मंत्री का नाम है, परषोत्तमभाई ओ सोलंकी। एग्रीकल्चर से डिप्लोमा करने वाले मंत्री का नाम, रमेशभाई भूराभाई है।

