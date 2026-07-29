सोशल मीडिया पर बहन से चैट करता था दोस्त, चाय पीने के बहाने ले गया और मार डाला
गुजरात में दोस्त की बहन से चैट करने की कीमत एक युवक को जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्त उस युवक को चाय पिलाने के बहाने बुलाकर बाहर ले गया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि उस युवक और आरोपी अच्छे दोस्त थे। युवक का आरोपी के घर आना-जाना जाता था।
गुजरात के राजकोट में एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि शहर में 23 साल के एक युवक की हत्या के पीछे सोशल मीडिया चैट को लेकर हुआ विवाद एक संभावित वजह हो सकती है। मृतक उमंग जखेलिया रुखड़िया गेट इलाके का रहने वाला था। सोमवार को उसके दोस्तों ने उसे चाय पीने के बहाने घर से बाहर बुलाया और फिर मोरबी रोड के पास बेरहमी से उस पर हमला किया। शुरुआती जांच के मुताबिक, मुख्य आरोपी 22 साल का नजीर अपने दोस्तों के साथ दोपहर में उमंग के घर गया और चाय पीने के लिए उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया।
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि उमंग को एक सुनसान जगह पर ले जाने के बाद आरोपियों ने किसी भारी चीज से उस पर हमला किया और शाम करीब 5 बजे उसे बेहोशी और गंभीर रूप से घायल हालत में वहीं छोड़ दिया। परिवार वाले उमंग को राजकोट सिविल अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता रंजीत जखेलिया की शिकायत पर प्रद्युम्ननगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1), 61(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि नजीर के साथियों की पहचान 23 साल के गुलाम और 22 साल के सुजल के रूप में हुई है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस अपराध में शामिल एक नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रही है।
जांच अधिकारी एमडी मकवाना ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि उमंग सोशल मीडिया के जरिए नजीर की बहन से बातचीत कर रहा था। पुलिस को शक है कि इसी दोस्ती की वजह से आरोपी के परिवार में नाराजगी पैदा हुई और शायद यही हमले की वजह थी। जांचकर्ताओं ने बताया कि उमंग और आरोपी कभी अच्छे दोस्त थे और पीड़ित उसके घर भी जाता था। आरोपी अलग-अलग कामों में लगे थे। नजीर मछली का व्यापार करता था। गुलाम डोसा का काम करता था और सुजल मजदूरी करता था। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।