friend stabbed to death for 50 rupees after birthday party सूरत में मातम में बदली बर्थडे पार्टी, 50 रुपए के लिए दोस्त को चाकुओं से गोद डाला, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़friend stabbed to death for 50 rupees after birthday party

सूरत में मातम में बदली बर्थडे पार्टी, 50 रुपए के लिए दोस्त को चाकुओं से गोद डाला

गुजरात के सूरत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां जन्मदिन की पार्टी के दौरान 50 रुपए के लिए हुए विवाद में दोस्त ने दोस्त को चाकू से हमलाकर हत्या कर दी। पुलिस नो आरोपियों को हिरासत में लिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सूरतThu, 18 Sep 2025 09:45 AM
share Share
Follow Us on
सूरत में मातम में बदली बर्थडे पार्टी, 50 रुपए के लिए दोस्त को चाकुओं से गोद डाला

गुजरात के सूरत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां जन्मदिन की पार्टी के दौरान 50 रुपए के लिए हुए विवाद में दोस्त ने दोस्त को चाकू से हमलाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मामला सूरत के पांडेसरा इलाके का है। बुधवार की रात यहां दोस्तों के साथ कुछ युवक बर्थडे पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान 50 रुपए को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला 50 रुपए की मांग को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बित्तू सिंह और उसके साथी चंदन को गिरफ्तार कर लिया है।

इसके बाद लड़ाई शुरू हो गई और गुस्से में बित्तू ने अनिल राजभर और भगत सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान अनिल को सीने और हाथ पर गंभीर चोटें आईं। भगत सिंह के पीठ पर भी वार हुआ था। अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान उसे अस्पताल ले जाने लगे। अस्पताल ले जाने के दौरान अनिल की मौत हो गई।

इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस की एक टीम ने कुछ ही देर में बित्तू और चंदन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अनिल पांडेसरा जीआईडीसी की एक कंपनी में काम करता था, इस दौरान बर्थडे पार्टी उसके लिए काल बन गई। उसकी हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि दोस्त ने ही कर दी।

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।