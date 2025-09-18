सूरत में मातम में बदली बर्थडे पार्टी, 50 रुपए के लिए दोस्त को चाकुओं से गोद डाला

गुजरात के सूरत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां जन्मदिन की पार्टी के दौरान 50 रुपए के लिए हुए विवाद में दोस्त ने दोस्त को चाकू से हमलाकर हत्या कर दी। पुलिस नो आरोपियों को हिरासत में लिया है।

गुजरात के सूरत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां जन्मदिन की पार्टी के दौरान 50 रुपए के लिए हुए विवाद में दोस्त ने दोस्त को चाकू से हमलाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मामला सूरत के पांडेसरा इलाके का है। बुधवार की रात यहां दोस्तों के साथ कुछ युवक बर्थडे पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान 50 रुपए को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला 50 रुपए की मांग को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बित्तू सिंह और उसके साथी चंदन को गिरफ्तार कर लिया है।

इसके बाद लड़ाई शुरू हो गई और गुस्से में बित्तू ने अनिल राजभर और भगत सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान अनिल को सीने और हाथ पर गंभीर चोटें आईं। भगत सिंह के पीठ पर भी वार हुआ था। अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान उसे अस्पताल ले जाने लगे। अस्पताल ले जाने के दौरान अनिल की मौत हो गई।