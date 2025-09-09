French Designer Viral Post Praises Ahmedabad as a Safe Haven for Women मैंने कभी इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया... फ्रांसीसी महिला ने अहमदाबाद की जमकर तारीफ की, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़French Designer Viral Post Praises Ahmedabad as a Safe Haven for Women

फ्रांस की रहने वाली 23 साल की जूलिया शेन्यो ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अहमदाबाद को भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया है, जहां उन्होंने एक महिला के तौर पर खुद को सबसे सुरक्षित महसूस किया और कहा कि एक 'ड्राई स्टेट' होने की वजह से शहर का माहौल काफी शांत और सुरक्षित है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादTue, 9 Sep 2025 12:11 PM
फ्रांस से आईं 23 साल की जूलिया शेन्यो ने अहमदाबाद को ऐसा शहर बताया है, जहां उन्होंने एक महिला के तौर पर खुद को सबसे सुरक्षित महसूस नहीं किया। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट ने काफी वायरल है। भारत में अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश में लगीं जूलिया ने कहा, 'मैंने गुजरात के अहमदाबाद में एक साल बिताया और सच कहूं, मुझे पहले कभी इतना सुरक्षित माहौल नहीं मिला।'

ड्राई स्टेट का जादू

जूलिया ने अपनी पोस्ट में बताया कि भारत आने से पहले उनके दोस्त उनकी सेफ्टी को लेकर चिंतित थे। लेकिन अहमदाबाद, जो एक ड्राई स्टेट है, ने उनके नजरिए को बदल दिया। उन्होंने कहा, "एक महिला के तौर पर सेफ्टी मेरे लिए हमेशा अहम रही है। लेकिन यहां की व्यवस्था और माहौल ने मुझे दिखाया कि शहर के कुछ फैसले कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं।"

वह एक गेटेड कम्युनिटी में रहती हैं, जहां भारतीय और विदेशी दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं। जूलिया ने साफ किया, 'मैं ये नहीं कह रही कि भारत का हर कोना सुरक्षित है। हर शहर, हर राज्य का अपना मिजाज है। लेकिन मेरे अनुभव में अहमदाबाद कमाल का है।'

सोशल मीडिया पर हलचल

जूलिया की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब तारीफ बटोरी। एक यूजर ने लिखा, 'मैंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अहमदाबाद में बिताया है। इस शहर की खासियत तब समझ आती है, जब आप यहां कुछ वक्त गुजारते हैं।' एक अन्य ने कहा, 'अहमदाबाद भारत का पहला हेरिटेज सिटी है। मुझे यकीन है, आपने पुराने शहर की हेरिटेज वॉक का मजा लिया होगा।' जूलिया ने जवाब दिया, 'हां, पिछले सर्दियों में मैंने दोस्तों के साथ वो वॉक की थी। गजब का अनुभव था।'

कौन हैं जूलिया शेन्यो?

जूलिया ने अपनी एक्स बायो में लिखा, 'हाय, मैं जूलिया हूं, एक फ्रांसीसी डिजाइनर, जो पिछले दो साल से भारत में रह रही है। मेरे पास एक बिल्ली है, डिवाइन, जो फ्रांस से डेनमार्क और फिर भारत तक मेरे हर सफर में मेरी साथी रही है।" वह अपनी कोफाउंडर प्राची के साथ मिलकर भारत में अपना बिजनेस खड़ा कर रही हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में गुजरात की जिंदगी की दो तस्वीरें भी साझा कीं, जो उनके इस अनुभव को और रंगीन बनाती हैं।

