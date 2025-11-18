गुजरात में चलती एम्बुलेंस में लगी आग, नवजात शिशु, पिता और डॉक्टर सहित 4 की जलकर मौत

Hindustan Hindi News
संक्षेप: पुलिस इंस्पेक्टर डीबी वाला ने बताया कि मोडासा-धनसुरा रोड पर एम्बुलेंस में रात करीब एक बजे आग लग गई, जब जन्म के बाद बीमार एक दिन के बच्चे को इलाज के लिए मोडासा स्थित एक अस्पताल से अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था।

गुजरात के अरावली जिले से बड़े हादसे में नवजात शिशु और डॉक्टर सहित 4 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, ये हादसा जिले के मोडासा कस्बे के निकट मंगलवार तड़के एक एम्बुलेंस में आग लगने के कारण हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर डीबी वाला ने बताया कि मोडासा-धनसुरा रोड पर एम्बुलेंस में रात करीब एक बजे आग लग गई, जब जन्म के बाद बीमार एक दिन के बच्चे को इलाज के लिए मोडासा स्थित एक अस्पताल से अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था।

इंस्पेक्टर ने बताया इस हादसे में नवजात शिशु, उसके पिता जिग्नेश मोची (38), अहमदाबाद निवासी डॉक्टर शांतिलाल रेंतिया (30) और अरावली निवासी नर्स भूरीबेन मनात (23) की मौत हो गई है। अधिकारी ने बताया कि तीन अन्य - मोची के दो रिश्तेदार और निजी एम्बुलेंस चालक - झुलस गए और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक, जिग्नेश मोची पड़ोसी महिसागर जिले के निवासी थे और उनके नवजात बच्चे का जन्म के बाद मोडासा के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी था। जब उसे दूसरे निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में किसी अज्ञात कारण से एम्बुलेंस में आग लग गई।

पुलिस द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ड्राइवर को जब एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में आग लगने का एहसास हुआ, तो उसने एक पेट्रोल पंप के पास अपनी स्पीड धीमी कर ली। ड्राइवर और मोची के दो रिश्तेदार, घायल होने से बच गए, क्योंकि ये लोग आगे की सीट पर बैठे थे। जबकि शिशु, उसके पिता, डॉक्टर और एक नर्स आग में जलकर मर गए, क्योंकि ये लोग पीछे बैठे थे, जहां आग लगी थी।

आग लगने पर स्थानीय अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा था, लेकिन चारों पीड़ितों को बचाया नहीं जा सका। घायलों की पहचान ड्राइवर अंकित ठाकुर और जिग्नेश मोची के रिश्तेदार गौरांग मोची और गीताबेन मोची के रूप में हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक मनोहरसिंह जडेजा ने कहा कि घटना की जांच करने और त्रासदी के कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है।

