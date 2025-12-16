Hindustan Hindi News
रेल यात्रियों को नई गुड न्यूज, गुजरात के इस रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी 4 और एक्सप्रेस ट्रेनें; देखें पूरा शेड्यूल

रेल यात्रियों को नई गुड न्यूज, गुजरात के इस रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी 4 और एक्सप्रेस ट्रेनें; देखें पूरा शेड्यूल

संक्षेप:

रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है। रेलवे ने काफी लंबे समय से चली आ रही रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए गुजरात में अहमदाबाद मंडल के कलोल स्टेशन पर 4 ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव देने का फैसला लिया है।

Dec 16, 2025 03:20 pm IST
पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की बहुप्रतीक्षित मांग को ध्यान में रखते हुए वलसाड-वडनगर एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस, जोधपुर-केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस और मुजफ्फरपुर-साबरमती एक्सप्रेस ट्रेनों का कलोल स्टेशन पर ट्रायल आधार पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का फैसला लिया गया है।

इन चारों ट्रेनों का कलोल रेलवे स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान का समय निम्नानुसार रहेगा।

ट्रेन संख्या 20959/20960 वलसाड-वडनगर-वलसाड सुपरफास्ट एक्सप्रेस:- ट्रेन संख्या 20959 वलसाड-वडनगर एक्सप्रेस 16 दिसंबर से कलोल स्टेशन पर 11:37 बजे आगमन एवं 11:39 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 20960 वडनगर-वलसाड एक्सप्रेस 16 दिसंबर से कलोल स्टेशन पर शाम 06:15 बजे आगमन एवं 06:17 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेन संख्या 12215/12216 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस:- ट्रेन संख्या 12215 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस 16 दिसंबर से कलोल स्टेशन पर रात 10:41 बजे आगमन एवं 10:43 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस 16 दिसंबर से कलोल स्टेशन पर रात 08:11 बजे आगमन एवं 08:13 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेन संख्या 16507/16508 जोधपुर-केएसआर बेंगलुरु द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस:- ट्रेन संख्या 16507 जोधपुर-केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस 18 दिसंबर से कलोल स्टेशन पर दोपहर 11:55 बजे आगमन एवं 11:57 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 16508 केएसआर बेंगलुरु-जोधपुर एक्सप्रेस 17 दिसंबर से कलोल स्टेशन पर सुबह 06:19 बजे आगमन एवं 06:21 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेन संख्या 15269/15270 मुजफ्फरपुर-साबरमती साप्ताहिक जनसाधारण एक्सप्रेस:- ट्रेन संख्या 15269 मुजफ्फरपुर-साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस 20 दिसंबर से कलोल स्टेशन पर सुबह 05:53 बजे आगमन एवं 05:55 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस 20 दिसंबर से कलोल स्टेशन पर शाम 18:28 बजे आगमन एवं 18:30 बजे प्रस्थान करेगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
