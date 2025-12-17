Hindustan Hindi News
गुजरात में कान्हा की शरण में जा रहे थे भक्त, ट्रक की जोरदार टक्कर में 4 की मौत, 1 घायल

संक्षेप:

बुधवार को एक ट्रक ने पैदल तीर्थ यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया हादसे में चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई और एक घायल हो गया।

Dec 17, 2025 06:19 pm ISTRatan Gupta मोरबी, पीटीआई
गुजरात के मोरबी जिले में कान्हा की शरण (द्वारका) में पैदल जा रहे तीर्थ यात्रियों के साथ भयंकर एक्सीडेंट हो गया। बुधवार को एक ट्रक ने पैदल तीर्थ यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया हादसे में चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घायल श्रद्धालु को मोरबी के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

डीएसपी प्रतिपालसिंह ज़ाला ने बताया कि पीड़ित तीर्थ यात्रा पर द्वारका पैदल जा रहे थे, जब सुबह करीब 6 बजे मालिया गांव और जामनगर के बीच यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान दिलीपभाई चौधरी (28), हार्दिक चौधरी (28), भगवानभाई चौधरी (65) और अमरभाई चौधरी (62) के रूप में हुई है, जो सभी बनासकांठा जिले के रहने वाले हैं।

ज़ाला ने रिपोटर्स को बताया, “जब श्रद्धालु स्टेट हाईवे पर चल रहे थे, तो एक ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। उनमें से चार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।” यह ग्रुप दूसरे श्रद्धालुओं के साथ सरवाड़ गांव के एक मंदिर में रात भर रुका था। बुधवार सुबह, एक ग्रुप ने अपनी यात्रा जल्दी शुरू की, जबकि पांच पीड़ित कुछ किलोमीटर पीछे चल रहे थे।

बनासकांठा के एक साथी तीर्थयात्री कल्याणभाई ने कहा, “यह हमारी तीर्थयात्रा का छठा दिन था। जब हादसा हुआ, तब पांच तीर्थयात्री हमारे पीछे थे। सूचना मिलने के बाद, हम वापस आए और उनमें से चार को मरा हुआ पाया।” पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम की जांच चल रही है, और जांच शुरू कर दी गई है। हादसे में शामिल ट्रक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

