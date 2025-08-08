Four charred to death in collision involving heavy vehicles car in Gujarat गुजरात में टक्कर के बाद ट्रक और कार में लगी आग; बोर्डिंग स्कूल के 2 बच्चों समेत 4 लोग जिंदा जले, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Four charred to death in collision involving heavy vehicles car in Gujarat

गुजरात में टक्कर के बाद ट्रक और कार में लगी आग; बोर्डिंग स्कूल के 2 बच्चों समेत 4 लोग जिंदा जले

गुजरात में दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक कंटेनर के गलत दिशा में आकर पलटने से ट्रक और कार में टक्कर हो गई। इससे दोनों गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार 2 बच्चों और ट्रक में बैठे 2 लोगों की जलने से मौत हो गई। इस घटना में 7 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। 

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, मोरबीFri, 8 Aug 2025 03:56 PM
गुजरात में दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक कंटेनर के गलत दिशा में आकर पलटने से ट्रक और कार में टक्कर हो गई। इससे दोनों गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार 2 बच्चों और ट्रक में बैठे 2 लोगों की जलने से मौत हो गई। इस घटना में 7 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गुजरात के मोरबी जिले में एक नेशनल हाईवे पर दो भारी वाहनों और एक कार की टक्कर में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। शुक्रवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे हरिपर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई।

पुलिस अधीक्षक राहुल त्रिपाठी ने बताया कि एक कंटेनर गलत दिशा से सड़क पर आ गया और पलट गया। इससे एक ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया बगल से जा रहे एक ट्रक से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। टक्कर से ट्रक में भी आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की जलने से मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया कि मृतकों में कार में सवार दो छात्र और ट्रक में सवार दो लोग शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जूनागढ़ के एक बोर्डिंग स्कूल के छात्र कच्छ जिले में अपने गृह नगर जा रहे थे। मोरबी फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने कहा कि इस घटना में 7 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्हें फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बचा लिया और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

मालिया मियाना पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि कार सवार रुद्र गुजरिया (15), जामिन बाबरिया (17) और राजस्थान के बीकानेर निवासी शिवराम नाई मृतकों में शामिल हैं। एक अन्य मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजकोट भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

