गुजरात में टक्कर के बाद ट्रक और कार में लगी आग; बोर्डिंग स्कूल के 2 बच्चों समेत 4 लोग जिंदा जले

गुजरात में दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक कंटेनर के गलत दिशा में आकर पलटने से ट्रक और कार में टक्कर हो गई। इससे दोनों गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार 2 बच्चों और ट्रक में बैठे 2 लोगों की जलने से मौत हो गई। इस घटना में 7 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अधिकारी ने बताया कि मृतकों में कार में सवार दो छात्र और ट्रक में सवार दो लोग शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जूनागढ़ के एक बोर्डिंग स्कूल के छात्र कच्छ जिले में अपने गृह नगर जा रहे थे। मोरबी फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने कहा कि इस घटना में 7 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्हें फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बचा लिया और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।