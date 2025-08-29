Former Gujarat BJP MLA and others sentenced to life term in 2018 bitcoin extortion case किडनैप करके बिटकॉइन में करोड़ों की फिरौती, गुजरात में BJP के पूर्व MLA समेत 14 को उम्रकैद, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Former Gujarat BJP MLA and others sentenced to life term in 2018 bitcoin extortion case

किडनैप करके बिटकॉइन में करोड़ों की फिरौती, गुजरात में BJP के पूर्व MLA समेत 14 को उम्रकैद

2018 के किडनैपिंग और बिटकॉइन फिरौती केस में अहमदाबाद की अदालत ने पूर्व भाजपा विधायक नलिन कोटडिया समेत 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में अमरेली जिले के पूर्व एसपी जगदीश पटेल भी शामिल हैं।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादFri, 29 Aug 2025 05:39 PM
अहमदाबाद सेशंस कोर्ट के जज बीबी जाधव ने कोटडिया, पटेल और अन्य को सजा सुनाई है। सभी लोग पांच साल पहले हुए एक किडनैपिंग केस में दोषी पाए गए। पूर्व विधायक समेत इन लोगों ने सूरत के एक बिल्डर शैलेष भट्ट और उनके पार्टनर को गांधीनगर से किडनैप कर लिया था और 32 करोड़ रुपये मूल्य के 200 बिटकॉइन फिरौती के रूप में वसूल किए थे।

कोटडिया अमरेली जिले की धारी सीट पर 2012 से 2017 तक विधायक रहे। कुल 15 आरोपियों में से 14 को अदालत ने दोषी करार दिया जबकि विपिन पटेल नाम के आरोपी को बरी कर दिया गया। आरोपी 200 बिटकॉइन वसूली के लिए साजिश रचने के दोषी पाए गए। इनमें अमरेली पुलिस के 9 कांस्टेबल भी शामिल हैं।

इन कांस्टेबल की ओर से अदालत में पेश होने वाले वकील परेश वघेला ने कहा कि एक सप्ताह में 9 पुलिसकर्मी हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। बिल्डर ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें और उनके बिजनेस पार्टनर किरीट पलाडिया को गांधीनगर से 8 फरवरी 2018 को किडनैप कर लिया था। उन्होंने उनसे बिटकॉइन की वसूली की।

भट्ट ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि कोटडिया और तब के एसपी पटेल साजिश में शामिल थे। गृह विभाग के निर्देश पर सीआईडी ने एफआईआर दर्ज की थी। कई महीनों तक फरार रहने के बाद पूर्व विधायक ने सितंबर 2018 में महाराष्ट्र में सरेंडर कर दिया था।

