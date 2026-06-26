गुजरात में फंदे से लटकी मिलीं AAP नेता नंदनी, परिजन बोले- लिव-इन पार्टनर असलम ने मार डाला
गुजरात में आम आदमी पार्टी की एक नेता कमरे में फंदे से लटकी मिलीं। वह आप के टिकट पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ी थीं। मृतका के परिजनों ने उनके लिव-इन पार्टनर पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस मामले का राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।
गुजरात के राजकोट में गोंडल चौकड़ी के पास एक फ्लैट में 23 साल की आम आदमी पार्टी की नेता नंदनी बोसामिया का शव फंदे से लटका हुआ मिला। नंदनी ने आप के टिकट पर जेतपुर-नवागढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा था। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, जब एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। इससे मामला आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि, मृतक महिला के परिवार ने उसके लिव-इन पार्टनर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उसकी हत्या उसके लिव-इन पार्टनर असलम हुसैन ने की है। उसने इस घटना को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की है। इस मामले को लेकर राज्य महिला आयोग ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।
असलम शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है
पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि नंदनी, जूनागढ़ के रहने वाले असलम हुसैन के साथ लिव-इन एग्रीमेंट के तहत रह रही थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि असलम शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। नंदनी के परिवार के मुताबिक, पिछले तीन महीनों से दोनों के बीच अक्सर झगड़े हो रहे थे। इसकी वजह यह थी कि असलम अक्सर जूनागढ़ में अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने जाता था।
गला, हाथों और चेहरे पर निशान थे
एएनआई से बात करते हुए मृतका की बहन रूपल बोसामिया ने आरोप लगाया कि असलम नंदनी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहा था। उन्होंने बताया कि जब हमने उसकी लाश देखी तो उसके गले, हाथों और चेहरे पर निशान थे। कमरा भी अस्त-व्यस्त हालत में था, जिससे लगता है कि वहां हाथापाई हुई थी। हमें शक है कि उसकी हत्या की गई और बाद में आत्महत्या दिखाने के लिए उसे फंदे से लटका दिया गया। वे पहले जूनागढ़ में रहते थे, जहां असलम की पत्नी और मां ने नंदिनी पर चाकू से हमला किया था। उस घटना के बाद वे दोनों राजकोट चले गए थे। असलम दो दिन पहले उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन कल दोपहर उसने बात करने के लिए उसे फोन किया था।
एक साल से रिश्ते में थे दोनों
मृतका की बहन ने आगे दावा किया कि नंदिनी और असलम लगभग एक साल से रिश्ते में थे और पिछले नौ महीनों से साथ रह रहे थे। उनके मुताबिक, घटना के बाद से असलम और उसका एक रिश्तेदार लापता हैं और उनके मोबाइल फोन बंद हैं। मृतका के पिता आनंदभाई बोसामिया ने भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी को लंबे समय तक मानसिक रूप से परेशान किया गया था।
दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से वह असलम और उसके परिवार की वजह से बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में थी। जब मैंने उसका शव देखा तो उसकी गर्दन और हाथों पर चोट के निशान थे। वे निशान ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए स्कार्फ से बने हों। हम इस मामले की पूरी जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं।
मौत से पहले बहन को मैसेज भेजी थी
परिवार का यह भी कहना है कि मौत से कुछ समय पहले नंदनी ने अपनी बहन को एक मैसेज भेजा था। इसमें कहा गया था कि वह अब असलम के साथ नहीं रह सकती। परिवार के मुताबिक, मैसेज में यह भी लिखा था कि उसने असलम के लिए अपने सोने के गहने गिरवी रख दिए थे। उसे लग रहा था कि वह घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि इससे परिवार की बदनामी होगी। पुलिस ने शव को फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
असलम के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक किया जा रहा
परिवार के आरोपों और महिला आयोग की मांगी गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने बताया कि असलम के मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। पूछताछ के लिए उसे बुलाया जाएगा। पुलिस ने आगे कहा कि हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने जैसी कानूनी कार्रवाई फोरेंसिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के नतीजों और जांच के परिणाम पर निर्भर करेगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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