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शिकार की तलाश में भटक रहा तेंदुआ कुएं में गिरा, वन विभाग की टीम ने बचाया; VIDEO

Mar 25, 2026 11:40 am ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, भावनगर
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गुजरात के भावनगर जिले में शिकार की तलाश में भटक रहा एक तेंदुआ कुएं गिर पड़ा। कुएं से आवाज आने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे। घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई। इसके बाद विभाग की विशेष रेस्क्यू टीम पिंजरे और जरूरी साजो-समान के साथ गांव पहुंची और तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला गया।

शिकार की तलाश में भटक रहा तेंदुआ कुएं में गिरा, वन विभाग की टीम ने बचाया; VIDEO

गुजरात के भावनगर जिले में शिकार की तलाश में भटक रहा एक तेंदुआ कुएं गिर पड़ा। कुएं से आवाज आने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे। घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई। इसके बाद विभाग की विशेष रेस्क्यू टीम पिंजरे और जरूरी साजो-समान के साथ गांव पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला गया।

गुजरात के भावनगर जिले के उमराला तालुका के परवाला गांव में तेंदुए की मौजूदगी से स्थानीय लोगों में भारी भय का माहौल देखा जा रहा है। शिकार की तलाश में भटक रहा एक तेंदुआ अचानक अंधेरे या लापरवाही के कारण खुले कुएं में गिर गया। कुएं से आवाज आने पर आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने कुएं में तेंदुए को गिरा हुआ देखा।

तेंदुए के कुएं में होने की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों से लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई। इसके बाद विभाग की विशेष रेस्क्यू टीम पिंजरे और जरूरी उपकरणों के साथ गांव पहुंची।

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तेंदुआ कुएं में होने के कारण उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वन विभाग को खास रणनीति बनाई गई। ग्रामीणों में इस घटना के बाद से डर देखा जा रहा है। वाड़ी क्षेत्रों में तेंदुए की आवाजाही के कारण किसान अब रात के समय खेतों में जाने से डर रहे हैं।

वन विभाग के अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए लोगों को कुएं के आसपास से हटाया। विभाग का कहना था कि लोगों की भीड़ से जंगली जानवर अधिक उग्र या घबरा सकता है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ सकती है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कुएं से सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल क्षेत्र में छोड़ने की तैयारी कर रहा है।

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बता दें कि गुजरात में विशेषकर जूनागढ़, छोटाउदेपुर और अमरेली जिलों में शिकार का पीछा करते हुए तेंदुओं के खुले कुओं में गिरने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से ऐसे ज्यादातर मामलों में रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में यह जानलेवा भी साबित होता है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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