शादी के बाद भी जबरन संबंध गंभीर अपराध, सिगरेट से प्राइवेट पार्ट जलाने वाले पति को HC से राहत नहीं
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद भी जबरन संबंध बनाना गंभीर अपराध है। आरोपी पति गुरुग्राम का एक कारोबारी और मल्टी-मिलियनेयर बताया गया है, जबकि शिकायतकर्ता महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शादीशुदा दंपतियों के बीच शारीरिक संबंध सामान्य हो सकते हैं, लेकिन वे आपसी सहमति और सम्मान पर आधारित होने चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी पति या पत्नी द्वारा दूसरे जीवनसाथी की इच्छा के विरुद्ध जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना गंभीर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचाता है। पीड़िता की शिकायत में आरोप है कि मना करने पर उसने निजी अंगों को जलती सिगरेट से जलाया।
न्यायमूर्ति दिव्येश ए. जोशी की एकलपीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें एक पति ने अपने खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा और यौन शोषण के आरोपों के चलते अग्रिम जमानत की मांग की थी। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति उसकी सहमति के बिना बार-बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था और उसके साथ क्रूरता करता था।
आरोपी को आदतन अपराधी बताया
बार एंड बेंच में छपि खबर के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल एक सामान्य वैवाहिक विवाद नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक गंभीर है। अदालत के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप इतने गंभीर हैं कि इस मामले में आरोपी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक प्रतीत होती है। इन्हीं आधारों पर गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने यह भी गौर किया कि आरोपी की यह दूसरी शादी है और उसकी पहली पत्नी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि आरोपी का व्यवहार आदतन हो सकता है।
हर किसी को शारिरिक स्वतंत्रता का अधिकार
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विवाह को लंबे समय तक स्वतः यौन सहमति का आधार माना जाता रहा है, लेकिन आधुनिक संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था विवाह के भीतर भी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता को मान्यता देती है। कोर्ट ने कहा कि जबरन यौन संबंध किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं।
मामला क्या है
मामले के विवरण के अनुसार, पति और पत्नी की शादी वर्ष 2022 में दिल्ली में हुई थी, जबकि महिला की शिकायत पर अक्टूबर 2025 में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी पति गुरुग्राम का एक कारोबारी और मल्टी-मिलियनेयर बताया गया है, जबकि शिकायतकर्ता महिला कानून स्नातक और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप मई 2025 में फैमिली कोर्ट में दायर तलाक याचिका का प्रतिशोध हैं। वहीं पत्नी के वकील ने अदालत को बताया कि शादी के दौरान महिला के साथ मारपीट, गला घोंटने की कोशिश, सिर दीवार से पटकने जैसी घटनाएं लगातार होती रहीं।
निजी अंगों को सिगरेट से जलाया
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि एफआईआर में निजी अंगों पर जलती सिगरेट से जलाने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, अदालत के समक्ष पेश की गई व्हाट्सएप चैट्स में पति द्वारा पत्नी के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल सामने आया, जो आरोपी की आक्रामक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
