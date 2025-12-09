खान-पान में पसंद-नापसंद की वजह से पति-पत्नी में हो गया तलाक, गुजरात में टूट गई 23 साल पुरानी शादी

संक्षेप: अहमदाबाद के इस जोड़े की शादी साल 2002 में हुई थी। पति की मां पत्नी के लिए प्याज और लहसुन के बिना अलग से खाना बनाती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों के लिए प्याज लहसुन वाला खाना बनाया जाता था।

गुजरात के एक दंपति की 23 साल पुरानी शादी खान-पान की पसंद के कारण टूट गई। दोनों के बीच विवाद रसोई से शुरू हुआ और इसका अंत वैवाहिक रिश्ता खत्म होने के साथ हुआ। दरअसल इस कपल में से पति को प्याज एवं लहसुन खाना पसंद था, लेकिन महिला उन्हें नहीं खाती थी और इस बात को लेकर उनके बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा था। जिसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद की एक पारिवारिक अदालत के तलाक के फैसले को बरकरार रखा, जिससे पति-पत्नी के बीच भारतीय रसोई घरों की इन दो सबसे आम चीजों प्याज और लहसुन के सेवन को लेकर लंबे समय से जारी विवाद का अंत हो गया।

स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ी है महिला जस्टिस संगीता विशेन और जस्टिस निशा ठाकोर की खंडपीठ ने पारिवारिक अदालत के विवाह विच्छेद को चुनौती देने वाली महिला की अपील को खारिज कर दिया। दंपति के बीच ‘झगड़ा’ पत्नी के प्याज और लहसुन न खाने के कारण हुआ। पत्नी ने अपनी अपील में कहा कि मामला उसके एक खास संप्रदाय (स्वामीनारायण संप्रदाय) को मानने से जुड़ा है। इस संप्रदाय के अनुयायी प्याज और लहसुन नहीं खाते।

फैसले में कहा गया, ‘धर्म का पालन और प्याज-लहसुन का सेवन दोनों पक्षों के बीच मतभेद का मुख्य कारण था।’

महिला ने अदालत में नहीं किया तलाक का विरोध महिला ने यह याचिका उच्च न्यायालय में वैसे तो पारिवारिक अदालत के तलाक के आदेश के खिलाफ दायर की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान पत्नी ने विवाह विच्छेद पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

आदेश में कहा गया, ‘पत्नी विवाह विच्छेद का विरोध नहीं कर रही बल्कि मुख्य चिंता न्यायाधीश द्वारा दिए गए गुजारा भत्ते को लेकर है।’ जस्टिस विशेन और जस्टिस ठाकोर की खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय के तलाक के आदेश को बरकरार रखा।

23 साल पहले हुई थी शादी प्राप्त जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद के इस जोड़े की शादी साल 2002 में हुई थी। पति की मां पत्नी के लिए प्याज और लहसुन के बिना अलग से खाना बनाती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों के लिए प्याज लहसुन वाला खाना बनाया जाता था।

इससे पहले, पति ने अहमदाबाद के महिला थाने में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें अपीलकर्ता (पत्नी) द्वारा ‘अत्याचार और उत्पीड़न’ का आरोप लगाया गया था। पति से अनबन के कारण पत्नी 2007 में अपने बच्चे के साथ ससुराल छोड़कर चली गई थी।

पति ने क्रूरता के आधार पर लगाया था तलाक का केस आदेश के अनुसार, 2013 में पति ने अहमदाबाद पारिवारिक न्यायालय में इस आधार पर तलाक के लिए अर्जी दी कि उसके साथ क्रूरता की गई है और पत्नी ने उसे छोड़ दिया है। पारिवारिक न्यायालय ने मई 2024 में तलाक को मंजूरी दे दी। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान महिला ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय के निर्देश के बावजूद उसे 18 महीने से गुजारा भत्ता नहीं दिया गया है।