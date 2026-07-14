गुजरात में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा से पहले 5 संदिग्ध धराए, जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन होने का शक
जांचकर्ताओं के मुताबिक यह नई छापेमारी उन सबूतों के आधार पर की गई, जिनसे पता चलता है कि जैश के इस कथित नेटवर्क के सिद्धपुर तालुका में गहरे संबंध हैं। जिसके बाद ATS की टीमों ने सिद्धपुर तालुका में आरोपी मोहम्मद अमीन शेरा के घर की तलाशी ली और उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की।
अहमदाबाद समेत गुजरात के कई शहरों में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा से पहले गुजरात ATS ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पाटण जिले के सिद्धपुर से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एजेंसी ने यह कार्रवाई इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के 8 संदिग्धों से हुई पूछताछ के दौरान उनके नेटवर्क की जांच तेज करते हुए की।
गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने सोमवार (13 जुलाई) को सिद्धपुर शहर में एक गुप्त और बड़ा जांच अभियान चलाया था। इस दौरान टीम ने सिद्धपुर के भीड़-भाड़ वाले झंपलीपोल इलाके में छापेमारी की और वहां बर्तन और चाकू-छुरी बेचने वाले एक दुकानदार की दुकान पर देर शाम तक गहन पूछताछ और जांच की।
एक संदिग्ध के घर की ली तलाशी
एटीएस सूत्रों का कहना है कि सिद्धपुर तालुका में जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क ज्यादा सक्रिय होने के सबूत मिले थे, जिसके बाद ATS की कई टीमों ने सोमवार दोपहर से ही सिद्धपुर में जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान जांच अधिकारियों ने सिद्धपुर तालुका के छातावाड़ा गांव में रहने वाले संदिग्ध मोहम्मद अमीन शेरा के घर की गहन तलाशी ली, तथा उसके परिवार से भी पूछताछ की।
आरोपियों की खरीदी चीजों के बारे में पूछा
इस दौरान अधिकारियों ने सिद्धपुर में झंपलीपोल समेत अन्य इलाकों का भी दौरा करते हुए वहां के व्यापारियों से पूछताछ की, ताकि शेरा द्वारा खरीदी गई कथित संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाया जा सके। जांच देर शाम तक जारी रही और अधिकारी अन्य लोगों के साथ संभावित संबंधों की भी जांच करते रहे।
पूछताछ के लिए अज्ञात स्थान पर लेकर गई एटीएस
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ATS ने यह ऑपरेशन इस शक में चलाया कि एक आतंकवादी ने इस कटलरी की दुकान से छोटे खिलौनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी खरीदी थी। इसी तलाशी अभियान के दौरान, झंपलीपोल में स्थित 'नूरानी टेलर्स' नाम की दुकान से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। जिसके बाद ATS की टीम आगे की पूछताछ और जांच के लिए उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गई।'
ATS अधिकारी ने कहा- अभी केवल पूछताछ करने आए
जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, 'हम अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और जांच कर रहे हैं। फिलहाल, इन लोगों को केवल पूछताछ के मकसद से लाया गया है।' ATS ने इस ताजा पूछताछ के सिलसिले में किसी नई गिरफ्तारी की घोषणा नहीं की है।
यह घटनाक्रम ATS द्वारा जैश-ए-मोहम्मद से संबंध के शक में गुजरात और मध्य प्रदेश से आठ लोगों की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद हुआ है। एजेंसी ने बताया था कि गिरफ्तार आरोपी गुजरात में पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सक्रिय नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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