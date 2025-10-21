Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Five special trains are running from Vadodara every week, know which cities they are headed for
छठ के लिए वडोदरा से हर हफ्ते चल रहीं 5 स्पेशल ट्रेनें, अधिकारी ने बताया- किन शहरों के लिए हो रहीं रवाना

छठ के लिए वडोदरा से हर हफ्ते चल रहीं 5 स्पेशल ट्रेनें, अधिकारी ने बताया- किन शहरों के लिए हो रहीं रवाना

संक्षेप: अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए हमारे सारे अधिकारी 24 घंटे, अपनी-अपनी बारी से स्टेशन्स पर ध्यान रख रहे हैं, ताकि कहीं पर कुछ भगदड़ ना मचे। इसके लिए हम सीसीटीवी की मदद भी ले रहे हैं और वॉर रूम से भी ध्यान रख रहे हैं।

Tue, 21 Oct 2025 07:42 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे हर हफ्ते वडोदरा से 5 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए वडोदरा के डीआरएम राजू भड़के ने बताया कि इन पांच ट्रेनों में से तीन रिजर्वेशन वाली हैं, जबकि दो ट्रेनें अनारक्षित कोच वाली ट्रेनें हैं। उन्होंने बताया कि ये ट्रेनें व्यस्त समय के दौरान बड़ी संख्या में यात्रियों को सुगमता के साथ अपने गंतव्य तक यात्रा करने में सक्षम बना रही हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए भड़के ने कहा, ‘वडोदरा मंडल की यह कोशिश है कि छठ के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें। इसके लिए वडोदरा मंडल द्वारा पांच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलायी जा रही हैं, जिसके 70 से ज्यादा ट्रिप नोटिफाइड किए जा चुके हैं।’

आगे उन्होंने बताया, ‘वडोदरा स्टेशन से यात्रियों की सुविधा के लिए मऊ, कोलकाता और गोरखपुर के लिए आरक्षित ट्रेनें चलाई जा रही है, जबकि प्रतापनगर से दो अनारक्षित ट्रेनें कटिहार और जयनगर के लिए चलाई जा रही हैं।’

उन्होंने कहा ‘यात्रियों तक स्पेशल ट्रेनों की जानकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। स्टेशन पर पर्याप्त जगह पर स्पेशल ट्रेनों की सूची लगाई गई हैं और इसकी उद्घोषणाएं पीए सिस्टम पर लगातार की जा रही हैं।’

आगे उन्होंने कहा, 'यात्रियों की सुविधा के लिए हमने वडोदरा स्टेशन पर 350 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल का एक होल्डिंग एरिया बनाया है, जहां यात्री ट्रेन आने से पहले आराम कर सकते हैं। होल्डिंग एरिया में उनके बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पर्याप्त लाइटिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। मंडल के अंकलेश्वर, भरुच, वडोदरा, छायापुरी और गोधरा में भी यात्रियों की सहायता के लिए राउंड द क्लॉक टिकट चेकिंग और रेल सुरक्षा बल के अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई है, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो। मंडल कार्यालय में वॉर रूम स्थापित किया गया है, जहां उच्च अधिकारिओं द्वारा यात्रियों की भीड़, उनकी सुरक्षा और स्टेशन पर सुविधाओं की निगरानी की जा रही है।'

अधिकारी ने बताया कि '5 स्पेशल ट्रेनें जो चल रही हैं, इनमें से एक वडोदरा से मऊ (09195) जा रही है, दूसरी वडोदरा से कोलकाता (03110) जाने वाली है, तीसरी वडोदरा से गोरखपुर जाने वाली है, इसके अलावा दो स्पेशल अनारक्षित ट्रेनें हैं, जिनमें से एक वडोदरा से कटिहार जा रही है, वहीं दूसरी जा रही है वडोदरा से जयनगर। ये 5 ट्रेनें वडोदरा से हर हफ्ते चल रही हैं।'

आगे उन्होंने बताया कि 'यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए बड़ी संख्या में आरपीएफ व होम गार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। इस दौरान आरपीएफ के 50 जवान, होम गार्ड के 35 जवान, सिटी पुलिस के 20 जवान और हमारे करीब 40 टीटीई, उन्हें ठीक तरह से ट्रेन में बैठाने में मदद करते हैं और उन्हें भेजते हैं।' डीआरएम ने बताया कि ‘1 तारीख से आजतक हमने करीब 22 लाख पैसेंजर्स को यहां से अलग-अलग दिशा के लिए रवाना किया है। यही व्यवस्था हमने भरूच, अंकलेश्वर और गोधरा में भी की है, ताकि लोग आराम से जा सकें।’

20 और 21 अक्तूबर को अहमदाबाद से रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

इसके अलावा एक अन्य जानकारी देते हुए पश्चिम रेलवे ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद मंडल पर 21 और 22 अक्टूबर को कुछ पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसकी वजह बताते हुए रेल मंडल के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि पश्चिम रेलवे ने परिचालन कारणों से अहमदाबाद मंडल पर चलने वाली कुछ पैसेंजर ट्रेनों को निरस्त किया है। इस दौरान निम्नलिखित ट्रेनें 21 और 22 अक्टूबर को निरस्त रहेंगी…

ट्रेन संख्या 69185/69186- अहमदाबाद-विरमगाम-अहमदाबाद मेमू

ट्रेन संख्या 59481/59482- महेसाणा-भीलड़ी-महेसाणा पैसेंजर

ट्रेन संख्या 59509/59510- महेसाणा-विरमगाम-महेसाणा पैसेंजर

ट्रेन संख्या 59511/59512- महेसाणा-विरमगाम-महेसाणा पैसेंजर

ट्रेन संख्या 59475/59476- महेसाणा-पाटन-महेसाणा पैसेंजर

ट्रेन संख्या 59483/59484 महेसाणा-पाटन-महेसाणा पैसेंजर

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।