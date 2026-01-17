Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Five people including constable from Gujarat killed in road accident in Bathinda Punjab
महिला कांस्टेबल समेत गुजरात के 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत, पंजाब में डिवाइडर से टकराई SUV गाड़ी

महिला कांस्टेबल समेत गुजरात के 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत, पंजाब में डिवाइडर से टकराई SUV गाड़ी

संक्षेप:

पुलिस ने बताया कि मृतकों की जेब से मिले आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनकी पहचान की गई। इसके बाद मृतकों के परिवार वालों को घटना की जानकारी देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए बठिंडा के सिविल अस्पताल भेज दिया गया।

Jan 17, 2026 05:06 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, भठिंडा, पंजाब
गुजरात के रहने वाले पांच लोग शनिवार सुबह पंजाब में एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिससे कि उनकी वहीं पर मौत हो गई। यह हादसा बठिंडा जिले के गुरथारी गांव के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के पास उस समय हुआ जब इन लोगों की गाड़ी सड़क पर लगे डिवाइडर से टकरा गई। जिससे कि उसमें सवार महिला कांस्टेबल समेत कुल पांच लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग एक SUV में सवार होकर बठिंडा से डबवाली इलाके की ओर जा रहे थे।

सभी मृतकों की उम्र 20 से 25 साल के बीच

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद पीड़ितों को बठिंडा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सभी मृतकों की उम्र 25 से 30 साल के बीच है और उनकी पहचान सतीश, भरत, अर्जुन, जनक और अमिता बेन करसनभाई के रूप में हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों में शामिल अमिता बेन गुजरात पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थीं। उनके पहचान पत्र से पता चला कि नौकरी करते हुए उन्हें पांच साल हुए थे और दो दिन 15 जनवरी को ही उन्होंने अपना 29वां जन्मदिन मनाया था।

जेब से मिले डॉक्यूमेंट्स के जरिए हुई मृतकों की पहचान

पुलिस ने बताया कि मृतकों की जेब से मिले आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनकी पहचान की गई। इसके बाद मृतकों के परिवार वालों को घटना की जानकारी देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए बठिंडा के सिविल अस्पताल भेज दिया गया।

सुबह साढ़े सात बजे पुलिस को मिली सूचना

हादसे के बारे में बताते हुए शहर के पुलिस अधीक्षक (सिटी) नरिंदर सिंह ने बताया, 'शनिवार सुबह करीब 7.30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गुरथड़ी गांव में एक कार डिवाइडर से टकरा गई है। यह इलाका बठिंडा के संगत पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस हादसे में पांच लोगों के घायल होने की सूचना मिला। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को AIIMS बठिंडा ले गई तो डॉक्टरों ने एक महिला समेत पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया।'

हादसे की वजह को लेकर SP ने बताया कि 'घने कोहरे के कारण ड्राइवर का गाड़ी पर से नियंत्रण छूट गया, जिससे गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और यह हादसा हुआ।' साथ ही उन्होंने पुलिस द्वारा आगे मामले की जांच करने की बात कही है।

