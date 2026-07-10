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राजकोट के जिस हादसे में मारे गए थे 27 लोग, HC ने पूछा ऐक्शन पर सवाल; नगर निगम बोला- 5 को बर्खास्त कर दिया

By Sourabh Jain
भाषा, अहमदाबाद, गुजरात
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RMC ने यह हलफनामा हाई कोर्ट के पिछले आदेश के जवाब में दाखिल किया, जिसमें अदालत ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आखिरी फैसले और लंबित विभागीय जांच की प्रगति के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी।

राजकोट के जिस हादसे में मारे गए थे 27 लोग, HC ने पूछा ऐक्शन पर सवाल; नगर निगम बोला- 5 को बर्खास्त कर दिया

राजकोट के TRP गेम जोन में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत होने के दो साल से ज्यादा समय बाद नगर निगम ने शुक्रवार को गुजरात उच्च न्यायालय को बताया कि उसने लापरवाही बरतने वाले 8 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और विभागीय जांच के बाद इनमें से पांच अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

राजकोट नगर निगम (RMC) के उपायुक्त ने मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डी.एन. राय की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में बताया कि 25 मई 2024 को हुई इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उपायुक्त ने बताया कि अधिकारियों में तत्कालीन सहायक नगर नियोजक और एक दमकल अधिकारी भी शामिल हैं, जिनकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ।

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बर्खास्त किया, सरकारी नौकरी के लिए भी अयोग्य घोषित किया

नगर निगम ने बताया कि पांच अधिकारियों को बड़ी सजा के तहत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इन अधिकारियों में तत्कालीन सहायक नगर नियोजक गौतम जोशी और मुकेश मकवाणा, तत्कालीन सहायक अभियंता जयदीप चौधरी और तत्कालीन दमकल अधिकारी रोहित विगोरा शामिल हैं।

RMC ने यह हलफनामा इस घटना पर उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई के जवाब में दाखिल किया है। 25 मई 2024 को गेम जोन में भीषण आग लगने से बच्चों समेत 27 लोगों की जलकर मौत हो गई थी।

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दो के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल लंबित

हलफनामे में कहा गया है कि तत्कालीन सहायक नगर नियोजक राजेश मकवाणा को भी नगर निगम की सेवा से हटा दिया गया है। नगर निगम ने बताया कि बाकी तीन अधिकारियों में से एक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि अन्य दो के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई अभी लंबित है।

प्रथम श्रेणी अधिकारी के खिलाफ बोर्ड लेगा फैसला

नगर निगम ने कहा कि तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलेश खेर के खिलाफ बड़ी सजा का प्रस्ताव रखा गया है। चूंकि वह प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, इसलिए इस पर अंतिम फैसला RMC का सामान्य प्रशासन बोर्ड करेगा। नगर निगम ने बताया कि तत्कालीन उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी भीखा थेबा के खिलाफ विभागीय जांच पूरी हो चुकी है और अंतिम सजा तय करने से पहले उन्हें अंतिम नोटिस जारी किया जा रहा है।

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हाई कोर्ट ने जांच की प्रगति पर मांगी थी रिपोर्ट

हलफनामे में कहा गया है कि तत्कालीन नगर नियोजन अधिकारी मनसुख सगठिया 21 जून 2026 को रिटायरमेंट की आयु पूरी होने के बाद सेवानिवृत्त चुके हैं। हालांकि, उनकी सेवानिवृत्ति विभागीय जांच के नतीजे और आदेश में तय शर्तों के अधीन रहेगी। उनके मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी।

RMC ने यह हलफनामा उच्च न्यायालय के पिछले आदेश के जवाब में दाखिल किया है, जिसमें अदालत ने अनुशासनात्मक अधिकारी के अंतिम फैसले और लंबित विभागीय जांच की प्रगति के बारे में रिपोर्ट मांगी थी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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