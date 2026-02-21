गुजरात में लगातार दूसरे दिन भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत; कल गई थी 7 की जान
गुजरात में बीते दो दिन में हुआ यह दूसरा खतरनाक सड़क हादसा है। इससे पहले शुक्रवार को वलसाड जिले में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। यह परिवार भी शादी में शामिल होकर लौट रहा था और ईको वैन में ही सवार था।
गुजरात में ऊंझा-मेहसाणा हाईवे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार तड़के उनावा गांव के पास उस वक्त हुई जब एक तेज रफ्तार ईको वाहन डिवाइडर से जा टकराया। हादसे के वक्त वाहन में सवार यह परिवार एक शादी में शामिल होकर अपने घर लौट रहा था, इसी दौरान यह एक्सीडेंट हो गया। पुलिस के मुताबिक यह परिवार राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला था और अपने पैतृक स्थान पर एक शादी समारोह में शामिल होने गया था और कार्यक्रम के बाद वहां से वापस अहमदाबाद लौट रहा था। एक दिन पहले वलसाड में शादी से लौट रहे 7 लोगों की मौत हो गई थी। वह परिवार भी ईको वाहन में सवार था।
ड्राइवर ने खोया वाहन से नियंत्रण, हुआ हादसा
उनावा के पुलिस अधिकारी पीडी दार्जी ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'मिनीवैन के चालक ने ऊंझा और मेहसाणा के बीच हाईवे पर अचानक वाहन से कंट्रोल खो दिया, जिसके कारण वह डिवाइडर से जा टकराया और यह दुर्घटना हुई।' उन्होंने बताया कि इस भयानक हादसे में बाप-बेटे, एक महिला और एक बच्चे समेत कुल 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग घायल ने अस्पताल में दम तोड़ा। हादसा इतना भयानक था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और हाईवे पर चीख-पुकार मच गई।
मृतकों में 4 साल का बच्चा और बुजुर्ग महिला भी
पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रामलाल कुमावत, कोमल कुमावत, कैलाशभाई कुमावत और आयुष कुमावत (4) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि मेहसाणा सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए सात घायल यात्रियों में से मथुरादेवी कुमावत नाम की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई।
हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े चले आए और राहत व बचाव का काम शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही उनावट पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने कहा कि घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
दो दिन में ईको वाहन से दो हादसे, 12 लोगों की मौत
बता दें कि पिछले दो दिन में गुजरात में हुआ यह दूसरा खतरनाक सड़क हादसा है। इससे पहले शुक्रवार को वलसाड जिले में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। यह परिवार भी शादी में शामिल होकर लौट रहा था और ईको वैन में ही सवार था, इसी दौरान एक ट्रक से उनके वाहन की भिड़ंत हो गई थी।
