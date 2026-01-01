Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़First Bullet train ride between Surat to Bilimora in august 2027 Check routes and other details
देश में कब से शुरू होगी पहली बुलेट ट्रेन, कहां से कहां तक चलेगी; रेल मंत्री ने बताया

देश में कब से शुरू होगी पहली बुलेट ट्रेन, कहां से कहां तक चलेगी; रेल मंत्री ने बताया

संक्षेप:

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी होने की राह पर है। इसके प्रारंभिक परिचालन खंड के 15 अगस्त 2027 तक खुलने की उम्मीद है। वैष्णव ने रोलआउट योजना पर अपडेट देते हुए कहा कि सबसे पहले सूरत-बिलिमोरा कॉरिडोर का खंड चालू होगा।

Jan 01, 2026 06:38 pm ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने की तारीख सामने आ गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी होने की राह पर है। इसके प्रारंभिक परिचालन खंड के 15 अगस्त 2027 तक खुलने की उम्मीद है। वैष्णव ने रोलआउट योजना पर अपडेट देते हुए कहा कि सबसे पहले सूरत-बिलिमोरा कॉरिडोर का खंड चालू होगा, जो देश में हाई-स्पीड रेल यात्रा का पहला अनुभव होगा।

रेल मंत्री ने बताया कि एक बार यह प्रारंभिक खंड खुल जाने के बाद सेवाएं चरणबद्ध तरीके से विस्तारित की जाएंगी। इसकी शुरुआत वापी से सूरत तक के मार्ग से होगी, उसके बाद वापी से अहमदाबाद, फिर ठाणे से अहमदाबाद और अंत में मुंबई से अहमदाबाद तक का पूरा मार्ग शामिल होगा।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को तैयार हो जाएगी। सबसे पहले सूरत से बिलिमोरा तक का खंड खुलेगा। इसके बाद वापी से सूरत तक का मार्ग खुलेगा। फिर वापी से अहमदाबाद तक का मार्ग खुलेगा, उसके बाद ठाणे से अहमदाबाद तक का मार्ग खुलेगा और अंत में मुंबई से अहमदाबाद तक का मार्ग खुलेगा।

रेल मंत्री ने पहले पत्रकारों को बताया था कि बुलेट ट्रेन की पहली यात्रा अगस्त 2027 तक अहमदाबाद और वापी के बीच 100 किलोमीटर के लंबे मार्ग को कवर करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंशिक परिचालन 2027 में शुरू होगा, जबकि पूरा 508 किलोमीटर लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड कॉरिडोर 2029 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

मंत्री के अनुसार, बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी मात्र 1 घंटे 58 मिनट में तय कर लेगी और इसकी अधिकतम गति 320 किमी प्रति घंटा होगी। रेल मंत्री ने यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत में परियोजना के स्थल का दौरा करने के बाद की। वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कार्य की गति पर संतोष व्यक्त किया।

एचटी ने पहले बताया था कि रेल मंत्रालय ने पहले 50 किलोमीटर लंबे सूरत से बिलिमोरा खंड पर पहली सेवा शुरू करने की योजना बनाई थी। लेकिन, तेजी से काम होने के कारण अहमदाबाद से वापी तक के लंबे खंड पर सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। अब रेल मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले सूरत-बिलिमोरा कॉरिडोर का खंड चालू होगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
