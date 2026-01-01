देश में कब से शुरू होगी पहली बुलेट ट्रेन, कहां से कहां तक चलेगी; रेल मंत्री ने बताया
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी होने की राह पर है। इसके प्रारंभिक परिचालन खंड के 15 अगस्त 2027 तक खुलने की उम्मीद है। वैष्णव ने रोलआउट योजना पर अपडेट देते हुए कहा कि सबसे पहले सूरत-बिलिमोरा कॉरिडोर का खंड चालू होगा।
भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने की तारीख सामने आ गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी होने की राह पर है। इसके प्रारंभिक परिचालन खंड के 15 अगस्त 2027 तक खुलने की उम्मीद है। वैष्णव ने रोलआउट योजना पर अपडेट देते हुए कहा कि सबसे पहले सूरत-बिलिमोरा कॉरिडोर का खंड चालू होगा, जो देश में हाई-स्पीड रेल यात्रा का पहला अनुभव होगा।
रेल मंत्री ने बताया कि एक बार यह प्रारंभिक खंड खुल जाने के बाद सेवाएं चरणबद्ध तरीके से विस्तारित की जाएंगी। इसकी शुरुआत वापी से सूरत तक के मार्ग से होगी, उसके बाद वापी से अहमदाबाद, फिर ठाणे से अहमदाबाद और अंत में मुंबई से अहमदाबाद तक का पूरा मार्ग शामिल होगा।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को तैयार हो जाएगी। सबसे पहले सूरत से बिलिमोरा तक का खंड खुलेगा। इसके बाद वापी से सूरत तक का मार्ग खुलेगा। फिर वापी से अहमदाबाद तक का मार्ग खुलेगा, उसके बाद ठाणे से अहमदाबाद तक का मार्ग खुलेगा और अंत में मुंबई से अहमदाबाद तक का मार्ग खुलेगा।
रेल मंत्री ने पहले पत्रकारों को बताया था कि बुलेट ट्रेन की पहली यात्रा अगस्त 2027 तक अहमदाबाद और वापी के बीच 100 किलोमीटर के लंबे मार्ग को कवर करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंशिक परिचालन 2027 में शुरू होगा, जबकि पूरा 508 किलोमीटर लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड कॉरिडोर 2029 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा।
मंत्री के अनुसार, बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी मात्र 1 घंटे 58 मिनट में तय कर लेगी और इसकी अधिकतम गति 320 किमी प्रति घंटा होगी। रेल मंत्री ने यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत में परियोजना के स्थल का दौरा करने के बाद की। वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कार्य की गति पर संतोष व्यक्त किया।
एचटी ने पहले बताया था कि रेल मंत्रालय ने पहले 50 किलोमीटर लंबे सूरत से बिलिमोरा खंड पर पहली सेवा शुरू करने की योजना बनाई थी। लेकिन, तेजी से काम होने के कारण अहमदाबाद से वापी तक के लंबे खंड पर सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। अब रेल मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले सूरत-बिलिमोरा कॉरिडोर का खंड चालू होगा।
